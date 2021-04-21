Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yeni atama: Derya yanık kimdir?

21 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yeni bir karaname yayınlandı. Kabine sisteminde değişiklikler meydana geldi. Yeni bakanlık açılırken hali hazırda yer alan bakanlıklardan ikiye bölünenler oldu. Vatandaş merakla yeniş atamaların kim olduğunu araştırıyor. Bu isimlerden birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atana Derya Yanık oldu.

Derya Yanık kimdir?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 1972 yılında Derya Yanık dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Kadirli’de alan Yanık, orta ve lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi’nde almıştır. Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yanık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.1995 yılında üniversiteden mezun olan Derya Yanık bir sonraki sene aralık ayından itibaren İstanbul Barosu’nda staj yapmıştır. Siyasi kariyerine AKP bünyesinde başlayan Derya Yanık 2004-2014 yılları arasında 5. Ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini üstlenmiştir. Derya Yanık aynı zamanda AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesidir. Bunlara ek olarak İBB Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKP Grup Sözcülüğü görevini yapmakta ve avukatlığa bir taraftan devam etmektedir.

Derya Yanık son olarak 21 Nisan karanamesinde de belirtildiği üzere T.C Devleti kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanmıştır. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz.