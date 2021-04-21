İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yeni atama: Derya yanık kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde 21 Nisan 2021 Resmi Gazetesi'nde de yayımlandığı üzere yeni atamalar ve değişiklikler gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yeni atama! Yeni bakan Derya Yanık kimdir?

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yeni atama: Derya yanık kimdir?
Takip Et:

21 Nisan 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yeni bir karaname yayınlandı. Kabine sisteminde değişiklikler meydana geldi. Yeni bakanlık açılırken hali hazırda yer alan bakanlıklardan ikiye bölünenler oldu. Vatandaş merakla yeniş atamaların kim olduğunu araştırıyor. Bu isimlerden birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atana Derya Yanık oldu.

Derya Yanık kimdir?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 1972 yılında Derya Yanık dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Kadirli’de alan Yanık, orta ve lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi’nde almıştır. Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini İstanbul’da tamamlayan Yanık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.1995 yılında üniversiteden mezun olan Derya Yanık bir sonraki sene aralık ayından itibaren İstanbul Barosu’nda staj yapmıştır. Siyasi kariyerine AKP bünyesinde başlayan Derya Yanık 2004-2014 yılları arasında 5. Ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini üstlenmiştir. Derya Yanık aynı zamanda AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesidir.  Bunlara ek olarak İBB Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKP Grup Sözcülüğü görevini yapmakta ve avukatlığa bir taraftan devam etmektedir.

Derya Yanık son olarak 21 Nisan karanamesinde de belirtildiği üzere T.C Devleti kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanmıştır. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz.




Son Güncelleme: 21.04.2021 11:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkKabine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı
Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı
Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nereli?
Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nereli?
Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş nereli?
Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş nereli?
Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?
Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?
'Kayıp Atlar' MHP ‘de istifa yaşattı.
'Kayıp Atlar' MHP ‘de istifa yaşattı.
CHP MYK toplantısı iptal oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor gitmek için hazırlanıyor.
CHP MYK toplantısı iptal oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor gitmek için hazırlanıyor.

Popüler Haberler

Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Devlet hastanesi acilden giriş yapan hastalar ücret öder mi? 2021
Hakan Çalhanoğlu’nun performansına rağmen Milan yenildi
23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Galatasaray Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – GS TSTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Bu akşam hangi diziler var? 18 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir?
Kardeşlerim dizisi Erhan (Sabahattin Yakut) kimdir?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2021 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
AGİ tutarları Nisan 2021 asgari ücret bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tutarları tablosu
23 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Nisan Cuma at yarışı programı
Koronavirüs ile ilgili korkutan detay! Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Kovid-19 hastalarının spermlerinde tespit edildi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.