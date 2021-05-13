Ahmet Davutoğlu, Sedat Peker’in çekmiş olduğu videoya tepki gösterdi

, yeni bir video yayınlayarak içişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldı. Bu durum ülkemizde geniş bir yankı uyandırdı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yurtdışına kaçan Sedat Peker, burada çektiği videolar ile son dönemlerde gündeme sık sık gelmeye devam ediyor. Sedat Peker, çektiği videolar ile hükumete sert bir şekilde yükleniyor. Son olarak gelecek Partisi Genel başkanı, Sedat Peker’in çekmiş olduğu videoya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, devletin karanlık dehlizlerde yönetilemeyeceğini açıkladı. Davutoğlu ayrıca mafyanın siyaset ilişkilerini ve Devleti çürüten bir olgu olduğunu, 1900 doksanlı yıllarda yine siyasetin ve devlet kurumlarının bu tür ilişkilere şahitlik ettiğini, günümüzde de tıpkı doksanlı yıllarda olduğu gibi aynı durumların yaşandığını ifade ederek, devletin ve milletin karanlık dehlizlerde yönetilemeyeceğini ifade ederek temiz bir siyasetin kendileri sayesinde geleceğini ifade etti. Sedat Peker, çekmiş olduğu videolar da Süleyman Soylu’yu hedef gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, Sedat Peker’in kendisine yöneltmiş olduğu suçlamalar ile ilgili tüm suçlamaları reddederek bu tür şeylerin çok büyük yanlış olduğunu ifade ediyor.