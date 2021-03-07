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Ahmet Davutoğlu bütün siyasi partileri kadına yönelik şiddete karşı tek cephe olmaya davet etti

8 Mart Dünya Kadınlar gününe bir gün kala Türkiye yine kadına yönelik şiddet haberleriyle uyanmaya devam ediyor. Bugün son yıllarda artışa geçen kadına yönelik şiddet ile ilgili konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bütün siyasi partileri kadına yönelik şiddete karşı tek cephe olmaya davet etti. İşte detaylar...

07 Mart 2021 Pazar 20:24
Ahmet Davutoğlu bütün siyasi partileri kadına yönelik şiddete karşı tek cephe olmaya davet etti
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Son zamanlarda meydana gelmekte olan kadına yönelik şiddet olaylarının ardından bütün siyasi partilere yönelik konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Kadına karşı şiddet konusu için omuz omuza verelim. Görüş ayrılıklarımızı kenara bırakarak kadına karşı şiddet konusunda tek bir cephe oluşturmanın vakti gelmiştir. Gelin hep birlikte bir toplumsal seferberliğe öncülük edelim” şeklinde konuştu.

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündemde bulunan iğrenç olaylar; Aydın’da yaşlı bir kadına tecavüz edilmesi ve ardından canice öldürülmesi, Samsun’da çocuğunun önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen bir anne olaylarının üzerine bütün yetkili kişilere, kanaat önderlerine, siyasi partilere yönelik “Gelin kadın cinayetine karşı ortak bir tavırda birleşelim” çağrısı yaptı.

 

Kadın cinayeti ve kadınlarımıza yönelik şiddet gibi konularda; ne olursa olsun hoşgörülü davranılmamasının gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, “Bu saldırıda bulunanların hiçbir indirimden yararlanmaksızın en sert ve kararlı hukuki müeyyideleri uygulamalıyız. Kadına yönelik şiddet kapsamında kadınlarımızı bilgilendirmeliyiz. Kadınlara yönelik hakların korunmasını sağlayacak şekilde bir eğitim için adım atalım. Gerçekten bir saldırı tehdidine uğrayacak kadınlara sahip çıkalım.” şeklinde açıklamada bulundu.

 

“Onlarca kez korunma talebinde bulunsak da koruma verilmedi…”

 
Gelecek Partisi üyelerinden biri olan Gül Gülüm’ün Çatalca’da hayatının elinden alınması üzerine ailesi ile bir araya gelen Davutoğlu, ailesinin feryadlarının hâlâ kulağında çınladığını dile getirdi. Davutoğlu, “ ‘Onlarca kez koruma talebinde bulunduk ama koruma verilmedi’ dediler. Bazı insanların çok rahat ve çok fazla sayıda koruma bulabildiği Türkiye’de acil durumlarda olduğu açık bir şekilde ortaya konulmuş kadınlarımızın koruma alamaması kabul edilemez!” şeklinde konuştu.

 

Ahmet Davutoğlu’dan “tek cephe olalım!”

 
Konuşmasına “Buradan iktidara sesleniyorum” şeklinde devam eden Ahmet Davutoğlu, şunları ekledi;
 
• Hukuki müeyyideleri uygulamaya koymaktan tereddüt etmeyin. Kadınlarımızı korumak için bütün önlemleri almaktan çekinmeyin, tereddüt etmeyin.
 
• Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Gelin hep birlikte herhangi bir konu hakkında ihtilafa girelim lakin kadınlara yönelik şiddet kapsamında omuz omuza verelim. Bütün görüş ayrılıklarımızı kenara koyarak kadınlarımıza yönelik şiddet karşısında tek bir cephe oluşturalım. Artık bunun vakti kesinlikle gelmiştir.
 
• Gelin el ele vererek hep birlikte toplumsal bir seferberliğe öncü olalım. Kadınlarımıza yönelik şiddet kapsamında en kararlı mesajları vermekle birlikte. En kararlı eylemleri de birlikte gerçekleştirelim.
 
• Şiddet kültürünü toplumun üzerinden tamamen kazımak için eğitim seferberliğinde bulunalım. Ailelerden başlayıp toplumun bütün kesimlerini şiddete yönelik bilinçlendirelim.
 
• Kadınlara karşı saygının en temel ahlaki ilkelerden birisi olarak herkesin öğrenmesini sağlayalım. Böylece kadınlarımızın özgürce dolaşacağı, özgürce fikirlerinin ifade edileceği, özgür bir şekilde mesleklerini icra edecekleri; herhangi bir cinsel tacize, mobbinge, ayrımcı bir tavra muhatap olamadan yaşayabilecekleri bir Türkiye’yi hep beraber oluşturalım.


Son Güncelleme: 07.03.2021 20:24
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