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Ahmet Davutoğlu, Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Aydın'ın yaptığı hata ona zor anlar yaşattı!

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Buket Aydın’ın programına konuk oldu. Davutoğlu’nun kitabı üzerine konuşurken Aydın’ın yaptığı bir hata ona zor dakikalar yaşattı ve Davutoğlu bu hatayı düzeltti. İşte haberin detayları…

07 Mart 2021 Pazar 11:19
Ahmet Davutoğlu, Buket Aydın'ın programına konuk oldu. Aydın'ın yaptığı hata ona zor anlar yaşattı!
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Programda Davutoğlu’nun kitabı olan “Stratejik Derinlik” üzerine konuşma yapan Aydın, bir anısını anlatırken yaptığı hatayla sosyal medya üzerinde gündem oldu.

Davutoğlu ve Aydın akademik çevrede ses getirmiş olan kitap üzerine konuşma yaparken Buket Aydın çok değişik bir anısını anlatmak istediğini belirterek söze başladı. Yunanistan’a turist olarak gittiği günlerde bir taksiye bindiğini ve o taksicinin Davutoğlu’nun kitabı olan Stratejik Derinliği okuduğunu fark ettiğini söyledi. Taksiciye bu kitabı mı okuyorsunuz diye sorduğunu aktaran Aydın, tabii İngilizcesiydi Yunanca değildi dedi. O anda araya giren Davutoğlu, Yunanca olabileceğini çünkü İngilizce çevirisine izin vermediğini belirtti. Daha sonrasında yaptığı yanlışa devam eden Aydın, "Ben İngilizce olarak hatırlıyorum." dedi ama Davutoğlu, bunun mümkün olamayacağını aktardı.

20 yılın ardından Japoncaya da çevrilen kitap, çevirisi yapıldığı ülkelerde oldukça ismi duyulan bir kitap halinde.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:19
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluBuket AydınYunancaStratejik Derinlik
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