Adli görüşme odaları ile ilgili yeni genelge! Yüz yüze gelmeyecekler..

Yargısal süreç kapsamında özellikle suç mağduriyetine maruz kalmış çocuk ve kadınlarda ikincil örselenme durumunun önüne geçilebilmesi için bir çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, bu kapsamda adliyelerde bulunan 'Adli Görüşme Odaları' (AGO) ile ilgili yeni genelge düzenledi. İlişikte bulunan tüm Başsavcılık ve adalet komisyonlarına gönderilen Bakan Abdulhamit Gül'ün imzasının taşıyan genelgede, yargı mensuplarının mağdurlar ile şiddet faillerini yüz yüze getirmeden adliyelerde hazırlanan özel odalarda ifade işlemlerinin tamamlanması belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İnsan Hakları Eylem Planı' kapsamında hazırlanan genelgede ilk başta çocuklar olmak üzere şiddete maruz kalmış kadınların adli süreç ve sonrasında haklarıyla ilgili yeni bir faaliyet başlatan Bakanlık, hazırladığı Adli Görüşme Odaları (AGO) genelgesinde belirlenen mağdurların adli süreç içerisinde failleriyle yüz yüze getirilme durumunun ortadan kalması için özel olarak hazırlanmış odalarda ifadelerinin ve beyanlarının tamamlanmasıyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi ifade edildi.

Genelgede tüm kırılgan gruplar içerisinde yer alan vatandaşların ikincil bir örselenme yaşamamaları ve maddi hakikatle ilgili gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacak olan ifadelerinde bu kişilerin mevcut durumdaki fiziksel halleri, psikolojik durumları göz önüne alınarak konuyla alakalı uzmanlarla birlikte beyanlarını 'Adli Görüşme Odaları'nda vermeleri gerektiği kaydedildi.

MAĞDUR İLE VE SUÇ FAİLİ YÜZ YÜZE GELMİYOR!

Adalet Bakanlığı'nın bu güne kadar uygulamaya aldığı suç mağduru olan çocuklarla birlikte şiddet gören kadınların ifadeleri sırasında kendilerini daha rahat hissetmeleri için 2017 yılında pilot uygulama olarak devreye aldığı Adli Görüşme Odaları (AGO), toplam 95 adliyede bulunuyordu. Mağdur ile suç failini yüz yüze getirmeyi engelleyen bu uygulamayla ikinci travmaların önüne geçilirken, mağdurun herhangi bir kaygı ve endişeye düşmeden sanık kişi yada kişilerle yüz yüze gelmeden adli süreçlerini tamamlıyorlar.