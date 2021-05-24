Adana merkezli üç ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi

PKK ve KCK’nın siyasal yapılanmasının içerisinde faaliyet gösterdikleri ve kırsal kesimde faaliyetlerini devam ettirdiklerini düşündükleri 20 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Bu kararı ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi. Operasyonu ise Adana merkezli Tunceli ve Şınak'ta il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaptı.

Yapılan operasyona Özel Harekat Timleri de katıldı. 20 şüpheli ise yapılan operasyonla evlerinde bulundu. Silahla güvenlik kurdukları bölgede şüpheliler evlerinde tutuklanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrollerinden sonra sorgulanmak için emniyete götürüldüler.

