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Adana belediye meclisinde yumruklar konuştu! Belediye başkanı darp edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde arsa satışına dair oylama sonrasında yumruklar konuştu. Kavgaya dönüşen tartışmada Saimbeyli Belediye Başkanı Mutafa Şahin Gökçe darp edildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:02
Adana belediye meclisinde yumruklar konuştu! Belediye başkanı darp edildi
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arsa satışına ilişkin gündem maddesinin oylandığı sırada yumruklu kavga yaşandı. Kavga sırasında MHP’li Sabimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darp edildi.


Büyükşehir Belediye Meclisi 3. oturumu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında düzenlendi. Arsa satışları ve kooperatife dair gündem maddesi oylamaya sunuldu. Karalar oyları saydıktan sonra ‘’Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.’’ diye konuştu ve akabinde AK Parti Meclis grubu Başkanvekili Ozan Gülaçtı katip üyelere sayım yaptırılmadan madde geçerliliği yönünde itiraz yaparak oylamanın sayılmasını talep etti. Bakan Karalar ise eldeki görüntülerin olduğunu ve söz konusu kararın oy çokluğuyla alındığını dile getirdi.

Özel hastaneye götürüldü

Arbede sırasında Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe saldırıya uğradı. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediye yakınlarındaki bir özel hastaneye götürüldü.




Son Güncelleme: 10.09.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Adana Belediye MeclisiKavga
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