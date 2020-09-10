Adana belediye meclisinde yumruklar konuştu! Belediye başkanı darp edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arsa satışına ilişkin gündem maddesinin oylandığı sırada yumruklu kavga yaşandı. Kavga sırasında MHP’li Sabimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darp edildi.

Özel hastaneye götürüldü

Büyükşehir Belediye Meclisi 3. oturumu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında düzenlendi. Arsa satışları ve kooperatife dair gündem maddesi oylamaya sunuldu. Karalar oyları saydıktan sonra ‘’Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.’’ diye konuştu ve akabinde AK Parti Meclis grubu Başkanvekili Ozan Gülaçtı katip üyelere sayım yaptırılmadan madde geçerliliği yönünde itiraz yaparak oylamanın sayılmasını talep etti. Bakan Karalar ise eldeki görüntülerin olduğunu ve söz konusu kararın oy çokluğuyla alındığını dile getirdi.

Arbede sırasında Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe saldırıya uğradı. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediye yakınlarındaki bir özel hastaneye götürüldü.