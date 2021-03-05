Abdurrahman Dilipak'tan hükümete anayasa eleştirisi

Uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Yeni Akit gazetesi yazarlarından Abdurahman Dilipak, son günlerde’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sürekli olarak gündeme getirdiği yenikonusuyla ilgili çeşitli eleştirilerde bulundu. Konuyla alakalı konuşmalarını sürdüren, insanımızın henüz Rumi takvimi, Miladi takvimi, Hicri takvimi bile bilmediğini ifade etti. Herkesin şeriatı, hilafeti, Ayasofya’yı ve Doğu Roma’yı konuştuğunu söyleyen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni anayasadan önce daha birçok konunun tamamlanması gerektiğini ve halkımızın gerekli eğitimleri aldıktan sonra yeni anayasa gibi bir çalışma içerisine girilecek girmesi gerektiğini ifade ederek Ak Parti hükümetine ağır eleştirilerde bulundu. Konuyla alakalı muhalefet kesiminden hükümete tepkiler devam ediyor.