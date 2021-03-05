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Abdurrahman Dilipak'tan hükümete anayasa eleştirisi

Yeni Akit gazetesi yazarlarından Abdurahman Dilipak, Ak Parti’nin gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmaları hakkında eleştirilerde bulundu. Dilipak, Rumi, Miladi ve Hicri takvimi bile bilmediğimizi söyledi.

05 Mart 2021 Cuma 14:21
Abdurrahman Dilipak'tan hükümete anayasa eleştirisi
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Uzun bir süredir yayın hayatına devam eden Yeni Akit gazetesi yazarlarından Abdurahman Dilipak, son günlerde Ak Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sürekli olarak gündeme getirdiği yeni anayasa konusuyla ilgili çeşitli eleştirilerde bulundu. Konuyla alakalı konuşmalarını sürdüren Abdurrahman Dilipak, insanımızın henüz Rumi takvimi, Miladi takvimi, Hicri takvimi bile bilmediğini ifade etti. Herkesin şeriatı, hilafeti, Ayasofya’yı ve Doğu Roma’yı konuştuğunu söyleyen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni anayasadan önce daha birçok konunun tamamlanması gerektiğini ve halkımızın gerekli eğitimleri aldıktan sonra yeni anayasa gibi bir çalışma içerisine girilecek girmesi gerektiğini ifade ederek Ak Parti hükümetine ağır eleştirilerde bulundu. Konuyla alakalı muhalefet kesiminden hükümete tepkiler devam ediyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman DilipakAK PartiAnayasa
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