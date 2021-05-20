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Abdurrahim Boynukalın kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Son dönemlerde gündeme gelen Abdurrahim Boynukalın’ın kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Abdurrahim Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:42
Abdurrahim Boynukalın kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
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Abdurrahim Boynukalın son dönemlerde sık sık gündeme gelmektedir. Bundan dolayı vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında Abdurrahim Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının yanıtları geliyor. Son dönemlerde gündeme gelen Abdurrahim Boynukalın’ın kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Abdurrahim Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Abdurrahim Boynukalın Kimdir?

Abdurrahim Boynukalın, 25. Dönem Ak Parti Milletvekili, eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Türk siyasetçi, gazeteci ve şu an hala Ak Parti Birleşik İngiltere temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Abdurrahim Boynukalın, 15 Eylül 1987 senesinde Almanya’da bulunan Bremen şehrinde hayata gözlerini açtı.

Kendisi Ayasofya İmamı olarak atanan Mehmet Boynukalın’ın yeğeni olarak dikkat çekiyor. Abdurrahim Boynukalın, Sakarya Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:42
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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim BoynukalınAK Parti
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