Abdurrahim Boynukalın kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

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Abdurrahim Boynukalın Kimdir?

Abdurrahim Boynukalın, 25. DönemMilletvekili, eski Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Türk siyasetçi, gazeteci ve şu an hala Ak Parti Birleşik İngiltere temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Abdurrahim Boynukalın, 15 Eylül 1987 senesinde Almanya’da bulunan Bremen şehrinde hayata gözlerini açtı.

Kendisi Ayasofya İmamı olarak atanan Mehmet Boynukalın’ın yeğeni olarak dikkat çekiyor. Abdurrahim Boynukalın, Sakarya Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.