Abdulkadir Selvi'den

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son köşe yazısında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın hakkındaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geldiği andaki tepkileri kaleme aldı.
Selvi, yazısında Mehmet Boynukalın’ın “pamuk” tweetinin tepki çekmesi ile gündeme gelmesinden bahsetti. Abdulkadir Selvi, yazısında şunlardan bahsetti:
Bunun yanı sıra Selvi, skandal tweet ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumundan da bahsetti:
"Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mehmet Boynukalın’ın 'pamuk' göndermesinden haberi olmadığı anlaşılıyor. Erdoğan duyunca yüzünü buruşturuyor"
Son Güncelleme: 05.05.2021 19:12