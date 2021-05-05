Abdulkadir Selvi'den

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son köşe yazısında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın hakkındaki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geldiği andaki tepkileri kaleme aldı.

Selvi, yazısında Mehmet Boynukalın’ın “pamuk” tweetinin tepki çekmesi ile gündeme gelmesinden bahsetti. Abdulkadir Selvi, yazısında şunlardan bahsetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış diyor. Dini meselelerde siyasetin değil, Diyanet’in konuşması gerektiği üzerinde duruluyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet’le bir toplantı yapılması talimatını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir çaba içinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kapsamlı bir toplantı yapılarak, bu konular ele alınacak"

Bunun yanı sıra Selvi, skandal tweet ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumundan da bahsetti:

"Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mehmet Boynukalın’ın 'pamuk' göndermesinden haberi olmadığı anlaşılıyor. Erdoğan duyunca yüzünü buruşturuyor"