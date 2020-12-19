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ABD yeni Başkanı Biden ne zaman göreve başlayacak?

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Joe Biden ne zaman başkanlık koltuğuna geçecek? Joe Biden hangi eyaletlerde kazandı? Joe Biden eyaletlerde toplam kaç delege çıkardı? Donald Trump hangi eyaletlerde kazandı? Donald Trump eyaletlerde kaç delege çıkardı? Uzun bir süredir başkanlık seçimleri ile gündeme gelen ABD'de Joe Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından herkes Biden'ın ne zaman göreve başlayacağını araştırıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:54
ABD yeni Başkanı Biden ne zaman göreve başlayacak?
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Amerika Başkanlığını Kazanan Joe Biden Ne Zaman Görevine Ne Zaman Başlayacak?

Amerika’da yapılan başkanlık seçimleri ardından seçim sonuçlarının kazanan ismi ülke basınında gündem konusu oldu. Trump ile Biden arasında olan kıyasıya mücadelenin kazanan tarafı olan Biden’ın kazandığı Amerikan makamları tarafından onaylandı.

Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihteki en kritik seçimleri olarak nitelendirilen 59. Başkanlık seçimlerinde kimin kazandığı eni sonunda belli oldu. Amerika halkı, ülkenin 4 sene yönetimini yapacak ismi belirlemek için sandıklara gitti. Ülkedeki seçim sonuçları herkes tarafından merakla beklenirken kritik eyaletlerde yapılan oy sayım işlemleri devam ettiği için kazanan isim henüz belirlenmedi. Fakat Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden’ın karşı karşıya geldiği seçimlerden netleşen bilgilere göre seçimi Joe Biden kazanmıştır. Amerika basınında yer alan haberlerde de Joe Biden’ın ABD’nin 46. Başkanı olduğu netleşti. Herkes Joe Biden’ın Amerika yetkili makamları tarafından kazanmasının onaylanmasının ardından Biden’ın ne zaman görevine başlayacağını araştırıyorlar.

Joe Biden, her koltuğa gelecek yeni lider gibi kabine bakanları ataması ve planlar yapması için belirli bir süresi olduğu için Başkan Trump’ın yerine hemen geçemeyecektir. Joe Biden, Washington DC’deki Capitol binasının basamaklarında düzenlenecek olan ve yeni dönemin açılışı olarak bilinen bir törenle 20 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak görevine başlayacaktır. Joe Biden törenin sonrasında yeni ikamet edeceği  Beyaz Saray’a yerleşecektir.

Eyaletlerdeki Son Oy Durumu Ne?

Herkes eyaletlerdeki oy durumlarını ve kazananın kim olduğunu merakla araştırıyor. Kritik iki eyalette kazanan belli oldu.  Kuzey Carolina eyaletinde Trump, bütün oyların %50’sini alarak tam 15 delege daha kazanmayı başardı. Joe Biden, Georgia eyaletindeki oyların %49.52’sini alarak 16 delege daha kazanmayı başardı. Bu delege sayılarından sonra toplam delege sayısı da belli oldu. Joe Biden 306 delege ile başkanlığa hak kazanarak, Trump ise 232 delege alabildi.

Joe Biden Arizona Eyaletini aşırı farkla kazanarak, Arizona Eyaletinde oyların %49.4’ünü almayı başararak seçimleri kazandı. Trump ise Arizona Eyaletinde %49.1 oy alarak 11 bin oy farkıyla seçimi kaybetti. Bunun sonucunda Biden kendi hanesine 11 delege daha ekleyerek 290 delegeye ulaştı.

Bir diğer önemli eyalet olan Alaska Eyaletinde ise ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Adayı Donald Trump kazanmayı başardı. Trump Alaska Eyaletinde oyların %5.9’unu alarak seçimleri kazandı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:54
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Joe BidenDonald TrumpABD SeçimleriDelegeEyaletYeni ABD Başkanı
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