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ABD CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kimlere, hangi ülkelere uygulanıyor?

Amerika Birleşik Devleti’nin sevmediği ülkelere yaptırıp uygulaması, başka ülkelerin tepkisine yol açtı. Yaptırımlarını Türkiye’ye de yapacağını duyuran ABD’ye Türkiye’den cevap gecikmedi.

11 Aralık 2020 Cuma 21:33
ABD CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kimlere, hangi ülkelere uygulanıyor?
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını uygulayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  uygulanacak yaptırımlarla ilgili konuştu. Erdoğan, NATO ülkesi olan Türkiye’ye yapılacak yaptırımların, ülkesine bir saygısızlık olduğunu söyledi.

 

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olarak bilinen CAATSA, Türkiye’ye de uygulanacağı ABD tarafından açıklandı. Erdoğan ise; bu durumu Türkiye’ye yapılan bir saygısızlık olarak adlandırdı.

 

Erdoğan, “NATO’nun değerli bir üyesi olan Türkiye’ye böyle bir adımın atılması, yanlış bir karadır” dedi.

Donald Trump ve Barak Obama döneminde ABD ile iyi ilişkiler kurduğunu dile getiren Erdoğan, “Obama döneminde, Obama bana dünya liderleri arasında en iyi beş dostundan biri olduğumu söylemişti. ABD’de yeni başkan seçilen Biden’de rahatsızken evinde ziyaret ettim. Bunlar yaşanırken, böyle bir yaptırımın uygulanacağını anlamlandıramadım” diye konuştu. Erdoğan, sözlerine böyle bir yaptırımın Türkiye’ye yapılamayacağını ekledi.

Yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı 20 Ocak 2021 yılında devir teslimin yapılacağı zaman netleşecek.  CAATSA yaptırımları 2 Ağustos 2017 tarihinde ortaya çıkmış ve bünyesinde Rusya, Kuzey Kore ve İran’a uygulanacak yaptırımları bulunduruyordu.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 21:33
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Anahtar Kelimeler:
ABDBidenTrumpObamaErdoğanCAATSA
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