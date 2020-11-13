ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?

ABD’de gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinde halihazırda görevini devam ettiren Donald Trump’ın en büyük rakibi Joe Biden dünya medyasının gündemine geldi.

Joe Biden Kimdir?

Joe Biden, 1942 senesinde doğmuştur. 2009 senesinden 2017 senesine kadar ABD’nin 47. Başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Demokrat Parti Üyesi olan Joe Biden, 1973 senesinden 2009 senesine kadar Delaware Senatörü olarak görev yapmıştır. 2020 senesinde Demokratların başkan adayı olarak adaylığını koymuştur. Halihazırda başkan olan Donald Trump’ın en büyük rakibidir. Yapılan seçimlerde Donald Trump’tan daha fazla oy aldığı ifade edilmektedir. Ancak buna ilişkin kesin bir sonuç henüz belli olmamıştır.

Joe Biden, 2008 senesinde Demokrat Partinin başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterilmiştir. 2008 senesinde Barack Obama’nın seçimleri kazanması sonrasında ise onun yanında başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Kariyeri

Joe Biden’ın kariyerine bakıldığında 1970 senesinde New Castle County Meclisi’ne seçilmiştir. Sonrasında 1972 senesinde Senato’ya seçilerek ABD tarihinin en genç 6. Senatörü olmuştur.2009 senesine kadar bu görevine devam etmiş 2009’dan sonra ise Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2017 senesinde bu görevi sonra ermiş, 2020 senesinde ise ABD Başkanlığına adaylığını koymuştur. Seçim sonuçları halen beklenmektedir.