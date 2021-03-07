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8 Mart Dünya Kadınlar günü için paylaşım yapan Başkan Erdoğan'dan şiddete karşı anlamlı mesaj!

8 Mart 'Dünya Kadınlar Günü' için bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sen son Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayı hakkında sert sözler söyledi. Kadına şiddeti insanlık suçu olarak değerlendirdiğini söyleyen Erdoğan kadınlara yönelik fiziki ve ruhsal şiddet ile birlikte ayrımcılığı kınadığını ifade etti.

07 Mart 2021 Pazar 20:06
8 Mart Dünya Kadınlar günü için paylaşım yapan Başkan Erdoğan'dan şiddete karşı anlamlı mesaj!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bir mesaj yayınladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan'ın kadına şiddete karşı çok sert sözleri yer aldı. Son olarak Samsun'da yaşanan kadına yönelik şiddeti değerlendiren Başkan Erdoğan'ın, kadına yönelik her türlü fiziki şiddeti ve ruhsal şiddeti bir insanlık suçu olarak düşündüğünü ve bu durumu da en sert şekilde kınadığı aktarıldı.

Verdikleri sevgiler, emekler ve yaptıkları fedakarlıklarla insanlığa umut olan tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade eden Başkan Erdoğan, mesajında, kadınlarımızın tüm alanlarda daha da fazla varlık göstermesini çok önemsediğini ve ülkeyi bu şekilde daha gelişmiş bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirterek tarih boyunca her alanda hep ön saflarda yer alan ve bugün de mücadele ve başarıları ile herkese önek olan tüm kadınlar ile gurur duyduklarını dile getirdi.

İnsanlık suçu olarak değerlendirdiği kadına şiddeti ise en sert şekilde kınadığını belirten Başkan Erdoğan, kadınların her türlü şiddete maruz kalmadıkları bir ortam için mücadelelerine devam edeceklerini ve geçtiğimiz hafta açıklanan 'İnsan Hakları Eylem Planı' ile de kadına yönelik şiddet karşısında verilen mücadeleyi güçlendireceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 20:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan8 MartDünya Kadınlar GünüMesaj
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