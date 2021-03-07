8 Mart Dünya Kadınlar günü için paylaşım yapan Başkan Erdoğan'dan şiddete karşı anlamlı mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bir mesaj yayınladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan'ın kadına şiddete karşı çok sert sözleri yer aldı. Son olarak Samsun'da yaşanan kadına yönelik şiddeti değerlendiren Başkan Erdoğan'ın, kadına yönelik her türlü fiziki şiddeti ve ruhsal şiddeti bir insanlık suçu olarak düşündüğünü ve bu durumu da en sert şekilde kınadığı aktarıldı.
İnsanlık suçu olarak değerlendirdiği kadına şiddeti ise en sert şekilde kınadığını belirten Başkan Erdoğan, kadınların her türlü şiddete maruz kalmadıkları bir ortam için mücadelelerine devam edeceklerini ve geçtiğimiz hafta açıklanan 'İnsan Hakları Eylem Planı' ile de kadına yönelik şiddet karşısında verilen mücadeleyi güçlendireceklerini söyledi.