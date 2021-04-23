51 il daha büyükşehir olacak! AK Parti'den 3 yıllık çalışmanın detayları..

AK Parti kurmayları tarafında başlatılan yeni yerel yönetimler çalışmasının detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bu düzenlemede 51 ilin büyükşehir belediyesi olması planlanırken büyükşehir aracılığı ile kentin bir bütün olarak yönetilmesi sağlanacak. Çalışmaların tamamlanması sonrasında kabul edilerek yasalaşması değerlendirilen yeni düzenlemede büyükşehir ile ilçe belediyelerin arasında yeni bir yetki alanı konulacak ve il belediye başkanı ilin tamamını yönetecek.

Vatandaşların aynı anda diğer 30 büyükşehirde olduğu gibi hem büyükşehir, hem de kendi ilçelerinde aday olarak çıkan başkanlar için oy kullanacak. Yeni düzenleme ile birlikte belediyeler arasında gerçekleşen gelir adaletsizliğinin önüne geçmek planlanırken, diğer taraftan da ilçe belediyeler için gelir artırma adımları atılacak.

Yolcu ve yük terminallerinin yapımı ile birlikte otopark kurulması işletmelere ruhsat verme yetkileri ilçe belediyelere verilmesi planlanırken, ayrıca mezarlık, toptancı halleri ve mezbaha yapma yetkilerinin de yine ilçe belediyelerinin görevi dahilinde olacak. Büyükşehir belediyeleri ise her ölçek alanında olan tüm imar planları yapacak ve ulaşım ile anayolların yapımları da yine büyükşehrin görevleri arasında yer alacak.