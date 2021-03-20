4.5 ay önce Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji Bütçe Başkanlığı görevinde bulunurken Başkan Erdoğan'ın imzası ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Naci Ağbal 4,5 aylık görev süresinin ardından tekrar Erdoğan'ın imzaladığı karar doğrultusunda görevinden alındı. Naci Ağbal'ın yerine ise eski milletvekillerinden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Geçtiğimiz yıl 8 Kasım tarihinde Murat Uysal'ın görevden alınması sonrası Merkez Bankası Başkanı olarak atanan eski Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 4,5 aylık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındığı bildirildi. Ağbal'ın yerine ise eski milletvekillerinden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Alınan son karara göre ise bu güne kadar ilk defa Merkez Bankası'na 20 aylık bir sürede 4'üncü kez başkan atanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile alınan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan yeni kararla birlikte Merkez Bankası eski Başkanı sıfatını alan Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı 4'üncü Merkez Bankası Başkanı olarak kayıtlara geçti. Naci Ağbal'ın göreve getirilmeden önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve daha öncesinde görev yapan Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınmışlardı.