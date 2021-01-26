4 Milletvekilinin dokunulmazlıklarının düşürülmesi için meclise fezleke sunuldu!

Dokunulmazlık konusunda CHP, MHP ve HDP parti üyeleri ve milletvekili olan adayların dokunulmazlıklarının düşürülmesi için meclise fezleke verildiği açıklandı. 4 fezleke meclise sunulurken görüşmelerin ilerleyen günlerde başlayacağı aktarıldı.

Meclise sunulan fezlekede adı geçen isimlerden 2’si MHP’den, 1’i CHP’den ve 1’, HPD’den milletvekili olduğu belirtildi.

MHP’den Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Yaşar Yıldırım, CHP’den Mehmet Bekaroğlu ve HDP’den Dilan Dirayet Taşdemir olarak açıklandı.