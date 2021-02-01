350 üye toplu olarak CHP Yalova İl Merkezi önünde istifa etti

İçlerinde Muharrem İnce’nin kardeşi Hüseyin İnce de olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yalova İl Başkanlığı’ndan 350 üye aynı anda istifa etti.

Yapılan toplu istifa durumu ile ilgili CHP’nin eski Yalova İl Teşkilatı Sekreteri olan Cavit Kamil Osman aşağıda yer alan cümleleri dile getirdi:

“Herkesin bildiği gibi yakın zamanda CHP’den kıymetli, bir belediye başkanı ve üç milletvekili partinin geldiği son dönemdeki durumundan rahatsızlık duyduklarını belirterek istifa ettiler. Aynı duyguları yaşayan bizler de şikayetlerimizi bildirmemize rağmen genel merkezin bu durumu önemsemediğini farkettik. Git gide partimizin amacından sapıldığını düşündüğümüz için Muharrem İnce’nin öncülüğünde ‘Memleket Hareketi’ taraftarlarından biri olma kararı aldık. Şimdiye dek emek verdiğimiz CHP’den toplu halde ayrılıyoruz. Burada göremediğiniz birçok CHP üyesinin de e-devlet üzerinden bu harekete katılım gösterdiğini duyurmak isterim. Şu an bakıldığında bizi kar topu olarak görebilirsiniz ancak uzak olmayan bir zamanda gelişmemiz bir çığı andıracak.”

Konu ile ilgili olarak Erşen Selimoğlu da CHP’nin şimdiye kadar parti adına kötü söylemlerde bulunan kişilerin parti içinde önemli konumlara getirilmesini kabul edemediğini söyleyerek istifasını ilettiğini açıkladı.

Hüseyin İnce yapılan istifa açıklamalarının ardında durduğunu belirtti.