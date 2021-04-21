23 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 23 Nisan'da tam kapanma var mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede vaka sayılarının 60 bini geçmesiyle birlikte kısmi kapanma kararı tüm Türkiye genelinde devam ettirilirken vatandaşlar Cuma gününe denk gelen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' günü sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını araştırmaya başladılar.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ EK GENELGE ÇIKABİLİR!

23 Nisan'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte o günün resmi tatil olarak ilan edileceği belirtilirken, Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararına resmi tatilde dahil edilerek hafta sonunun da dahil edilerek 3 günlük bir sokağa çıkma yasağının getirilebileceği iddiası konuşuluyor. Henüz bu konuyla ilgili net bir karar verilmediği bildirilirken Bilim Kurulu tarafından verilecek olan tavsiye kararına karşılık İçişleri Bakanlığı'nın ek genelge göndererek bu kararın alınabileceği ifade ediliyor.

Şayet sokağa çıkma yasağı kararı verilirse 23 Nisan'ın geçtiğimiz yılda olduğu gibi evlerden kutlanacağı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık edeceği devlet erkanının Anıtkabir'de sınırlı kişi, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak tören gerçekleştireceği değerlendiriliyor.