İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

23 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 23 Nisan'da tam kapanma var mı?

Koronavirüs salgınyla mücadele kapsamında kısmi kapanma kararı uygulanırken vatandaşların aklında '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusu oluşmaya başladı. Vaka sayılarında görülen artışlarda Cuma günü tam kapanmaya yönelik seçenekler tartışılıyor. Peki, 23 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 23 Nisan'da tam kapanma var mı?

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:58
23 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 23 Nisan'da tam kapanma var mı?
Takip Et:

Koronavirüs salgınıyla mücadelede vaka sayılarının 60 bini geçmesiyle birlikte kısmi kapanma kararı tüm Türkiye genelinde devam ettirilirken vatandaşlar Cuma gününe denk gelen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' günü sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını araştırmaya başladılar.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ EK GENELGE ÇIKABİLİR!

23 Nisan'ın Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte o günün resmi tatil olarak ilan edileceği belirtilirken, Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararına resmi tatilde dahil edilerek hafta sonunun da dahil edilerek 3 günlük bir sokağa çıkma yasağının getirilebileceği iddiası konuşuluyor. Henüz bu konuyla ilgili net bir karar verilmediği bildirilirken Bilim Kurulu tarafından verilecek olan tavsiye kararına karşılık İçişleri Bakanlığı'nın ek genelge göndererek bu kararın alınabileceği ifade ediliyor.

Şayet sokağa çıkma yasağı kararı verilirse 23 Nisan'ın geçtiğimiz yılda olduğu gibi evlerden kutlanacağı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık edeceği devlet erkanının Anıtkabir'de sınırlı kişi, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak tören gerçekleştireceği değerlendiriliyor.




Son Güncelleme: 21.04.2021 11:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
23 NisanSokağa çıkma Kısıtlaması Varmı23 Nisan Tam Kapanma Olacakmı3 Gün Yasak Varmı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı
Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, eğitimi ne? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu YÖK üyesi olarak atandı
Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nereli?
Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nereli?
Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş nereli?
Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş nereli?
Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?
Yeni bakanlar kimler? Hangi bakanlar gitti, hangi bakanlar geldi?
'Kayıp Atlar' MHP ‘de istifa yaşattı.
'Kayıp Atlar' MHP ‘de istifa yaşattı.
CHP MYK toplantısı iptal oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor gitmek için hazırlanıyor.
CHP MYK toplantısı iptal oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor gitmek için hazırlanıyor.

Popüler Haberler

İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
23 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Nisan Cuma at yarışı programı
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan kimdir?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 20 Nisan 2021 Salı
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Emekli promosyon yenileme nasıl yapılır? 2021 Emekli promosyonları ne zaman ödenecek?
Yeni tanıtılan Apple ürünleri ve Türkiye satış fiyatları
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.