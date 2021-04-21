23 Nisan günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 23 Nisan'da tam kapanma var mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede vaka sayılarının 60 bini geçmesiyle birlikte kısmi kapanma kararı tüm Türkiye genelinde devam ettirilirken vatandaşlar Cuma gününe denk gelen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' günü sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını araştırmaya başladılar.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ EK GENELGE ÇIKABİLİR!
Şayet sokağa çıkma yasağı kararı verilirse 23 Nisan'ın geçtiğimiz yılda olduğu gibi evlerden kutlanacağı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlık edeceği devlet erkanının Anıtkabir'de sınırlı kişi, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak tören gerçekleştireceği değerlendiriliyor.
Son Güncelleme: 21.04.2021 11:58