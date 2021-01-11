2021'in ilk kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde koronavirüsle mücadele var!

Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gerçekleştirecekleri toplantıda yurt içindeki ve yurt dışındaki gündem gelişmeleri ele alınırken toplantının en önemli gündem maddesinin koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirileceği bildirildi.

2021 yılının ilk kabine toplantısında, yurt dışından ithal edilen aşıların tedarikleri ile ilgili süreçler gözden geçirilecek ve pandemi nedeniyle Türkiye genelinde şu ana kadar alınmış olan tedbirlerin son rakamlara yansımaları analiz edilecek. Vaka sayılarındaki son durum değerlendirmesi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda yapacağı sunum sonrası ele alınacak ve buna göre yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği belirlenecek.

Külliye'de gerçekleştirilecek olan toplantıda 6 haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği konusunun ele alınacağı kaydedildi. Toplantı

Toplantıya yoğun gündemle devam edecek olan Kabine üyeleri, daha sonra Türkiye'deki ekonomideki gelişmeleri, terörle mücadele de gerçekleştirilen operasyonları ve bölgesel gelişmeleri de ele alacaklar.

Milyonlarca öğrencinin beklediği Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılmasına ilişkin düşünülen tarihler tekrar ele alınacak ve ayrıca dış politika başlığı altında Batı ülkeleri ile ilgili ikili ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.