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2021 yılı Erken seçim olacak mı?

Son zamanlarda gündem de olan erken seçim söylemleri devam etmektedir. Muhalefet tarafından gelen erken seçim teklifi üzerine kararların ne olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek resmi açıklama vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte erken seçim hakkında merak edilenler haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:15
2021 yılı Erken seçim olacak mı?
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Gündem de yer alan erken seçim üzerine 2021 Haziran ayında yapılacağı bekleniyor. 26 Mayıs 2021 tarihinde Ak Parti TBMM Grup Toplantısı’nda alınan karar belirlendi. Erken seçim üzerine yapılan bu toplantıdan açıklamalar geldi. İşte Erdoğan’dan erken seçim konusu hakkında açıklama; Ortada makul hiç bir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını söylememize rağmen erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları malumdur. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimle veya seçimsiz iktidar sözü edenleri de unutmamak gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bu açıklamalar üzerine karşı taraftan gelen söylemlerin önünü kesti. Türkiye üzerine gelen DEAŞ hakkında hareketler devamlılığını sürdürüyor. Ekonomi üzerine yapılan bu açıklamalar üzerine erken seçim hakkında resmi açıklama geldi.

2018’deki şartlar erken seçim için mevcut mu?

2016 yılında yaşanan darbe girişimi üzerine 2018 yılında seçim konuşmaları başladı. Ankara da düzenlenen toplantılar üzerine seçenekler sunuldu ve arasında da seçim konuşmaları oldu. Yaşanan olaylar üzerine herkesin birbirine sorduğu bu sorunun ortaklaşan cevabı, “3 Kasım 2019” olarak belirendi. Diğer bütün yöntemler tüketildiği için Tayyip Erdoğan’ı halkın gözünden düşürmek için yapılması gereken her komplo hareketler devam etti. Dönem şartları gereği ‘savaş terminolojisi’ ile konuşacak olursak, Erdoğan’ı devirmek için bütün yığınaklar, Kasım 2019 için yapılacaktı. Devamında seçim takvimine bağlı olarak kötü senaryoları havada uçuşmaya başladı. Bunların üzerine resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. 18 Nisan 2018’de basın açıklaması üzerine seçim açıklamalarında bulundu.

‘Halkın %70’ten fazlası erken seçim istemiyor’

Kamuoyu tarafından gelen açıklamalar üzerine halkın erken seçim istemediğine de değindi. Bunun ise 201472019 tarihlerinde seçimlerin yapılması ile vatandaşlarda seçim yorgunluğu olduğu düşünülüyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimCumhurbaşkanıTBMM
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