15 Temmuz darbesi muhafız alayı davasında karar çıktı! 497 sanığa ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği darbede Cumhurbaşkanlığı'na bağlı muhafız alayından gelerek Genelkurmay Karargahı'nı basan ekiple ilgili açılan dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baskında aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un, ayrıca darbeyle ilgili TRT binasını basarak haber spikerine sözde bildiriyi okutan eski yarbay Ümit Gençer'in de aralarında olduğu toplam 497 sanığın aldığı cezalar kesinleşti.

Genelkurmay'a baskın yapan ekibin başında bulunan eski binbaşı Fedakar Akça'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada eski Albay Muhammet Tanju Poshor'un da yine ağırlaştırılmış müebbet aldığı bildirildi. TRT binasını basarak sözde bildiri okutan eski yarbay Ümit Gençer, 'Anayasal düzeni ihlal' etmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet alırken eski başyaver Ali Yazıcı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sırada bulunduğu Marmaris'e gitmeye kalkıştığı tespit edilen eski yarbay Emin Güven, müebbet hapis cezası aldı.

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı muhafız alayında gerçekleştirilen darbeyle ilgili kritik isimlerinden biri olan eski 'Muhafız Alayı' Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ise davada 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.