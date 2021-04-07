15 Temmuz darbesi muhafız alayı davasında karar çıktı! 497 sanığa ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği darbede Cumhurbaşkanlığı'na bağlı muhafız alayından gelerek Genelkurmay Karargahı'nı basan ekiple ilgili açılan dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baskında aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un, ayrıca darbeyle ilgili TRT binasını basarak haber spikerine sözde bildiriyi okutan eski yarbay Ümit Gençer'in de aralarında olduğu toplam 497 sanığın aldığı cezalar kesinleşti.
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı muhafız alayında gerçekleştirilen darbeyle ilgili kritik isimlerinden biri olan eski 'Muhafız Alayı' Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ise davada 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.