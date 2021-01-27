128 kanunda değişiklik öngören yargı reformunda detaylar belli oldu

Kamuoyu tarafından uzun zamandır beklenen yargı reformu paketi AK Parti MYK'ya sunuldu. Hukuk ve ekonomi anlamında düzenlemelerin yapılacağı yargı paketinin detayları ise belli olmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, söz konusu reform paketi ile ilgili yaptığı açıklamasında ciddi düzenlemelerin yapılacağı reform paketinin her yaş grubu vatandaşı kapsadığını belirterek içerisinde hayvan haklarından kadın haklarına kadar fikir özgürlüklerinin de yer aldığı bir yasa taslağı olacağını ifade etti. Her bir bireye dokunacak yeni düzenlemeler içeren yargı reformu paketinin tüm kesimlerde süregelen sıkıntıları ortadan kaldırarak 'İnsan Hakları Sözleşmesi' ile Türkiye Anayasında yer alan temel hak ve özgürlükleri işlerlik kazandırması olarak hedeflediklerini söyleyen Özkan, reform paketinin yaklaşık olaraköngördüğünü belirtti.

Hazırlanan reform paketinde örgütlenme ile birlikte din özgürlüklerinin korunmasına yönelik değişiklikler içerdiği ve Türkiye'de ikamet eden farklı din vatandaşlarına da kendileri için kutsal sayılan günlerde resmi tatil getirileceğini söyleyen Cahit Özkan, özel hayatın güvence altına alınmasını sağlayan paketin mülkiyet hakkının da korunmasını sağlayacağını kaydetti.

Reform paketinin genel çerçevesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cahit Özkan, bu eylem planının 9 amacının olduğu ve paketin idari ve yasal düzenlemeler içerdiğini söyleyerek reform paketinin içinde 374 ayrı faaliyet konusunun öngörüldüğünü ifade etti. Bu faaliyetlerin içerisindeki 128 tanesinde yapılacak olan yeni düzenlemelerde Cumhurbaşkanlığı karanamesini gerektirdiğini belirten Özkan, 60 tanesinin 'ikinci mevzuat' yönetmeliğine tabi tutulacağını 186 tanesinin de idari faaliyet kapsamı altında bir çalışma öngördüğünü söyledi.