11 vekil hakkında hazırlanan 14 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi!

Yasama dokunulmazlığını kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan 'Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri' Türkiye Büyük Millet Meclisi () başkanlığı tarafından gelen kağıtlar listesinde yayınlandı. Aralarında HDP'nin eski Eş Başkanı Sezai Temelli ve DBP'nin eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğuhakkında hazırlananAnayasa ile Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan kurul komisyonuna havale edildi.

11 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan fezlekelerin TBMM Başkanlığı'na sunulması sonrası komisyon gelen dokunulmazlık dosyaları değerlendirilerek söz konusu vekillerle ilgili nihai karar verilecek.