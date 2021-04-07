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11 vekil hakkında hazırlanan 14 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi!

Aralarında HDP'nin eski Eş Başkanı Sezai Temelli ve DBP'nin eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 11 vekil hakkında hazırlanan 14 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 22:23
11 vekil hakkında hazırlanan 14 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi!
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Yasama dokunulmazlığını kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan 'Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri' Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı tarafından gelen kağıtlar listesinde yayınlandı. Aralarında HDP'nin eski Eş Başkanı Sezai Temelli ve DBP'nin eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında hazırlanan 14 fezleke Anayasa ile Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan kurul komisyonuna havale edildi.

11 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan fezlekelerin TBMM Başkanlığı'na sunulması sonrası komisyon gelen dokunulmazlık dosyaları değerlendirilerek söz konusu vekillerle ilgili nihai karar verilecek.



Son Güncelleme: 07.04.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
11 Milletvekili14 FezlekeDokunulmazlık DosyasıTBMM
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