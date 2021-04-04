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104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? Bildiri yayınlayan 104 amiralin isimleri

Son dakika haberine göre Türkiye’de emekli 104 amiralin yayımladığı bildiri gündeme oturdu. Bildirinin ardından birçok siyasetçi konu hakkında yorumlarda bulunurken Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında harekete geçti. 104 amiral kimin olduğunu merak eden vatandaşlar 104 amiral bildirisini merak ediyor. Bildiriyi yayınlayan 104 amiralin isim listesi haberimizde

04 Nisan 2021 Pazar 21:17
104 amiral kim? 104 amiral bildirisi nedir? Bildiri yayınlayan 104 amiralin isimleri
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Türkiye’de emekli 104 amiralin yayımladığı dikkat çeken bildiri Türkiye’nin gündemine otururken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Gözü alabilene hodri meydan” cevabını veren Oktay’dan sonra Meclis başkanı Mustafa Şentop ise “Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" açıklamalarında bulundu.  104 amiralin içinde Türker Ertürk ve Deniz Cora’da bulunuyor. AK Parti Hükümeti hedef alınırken siyasetçilerden bildiriye sert yanıtlar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlatırken vatandaşlar 104 amiralin kim olduğunu ve bildiriyi merak ediyor. İşte 104 amiralin isimleri ayrıntılı şekilde haberimizde yer alıyor.

104 Amiral kim?

1. E. Amiral Ergun MENGİ

2. E. Amiral Alaettin SEVİM

3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4. E. Amiral Işık BİREN

5. E. Amiral Ahmet ŞENOL

6. E. Amiral Hasan HOŞGİT

7. E. Amiral Vedat ERSİN

8. E. Amiral Metin AÇIMUZ

9. E. Amiral Atilla KEZEK

10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14.E.Amiral Engin BAYKAL

15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

16.E.Amiral Atilla KIYAT

17.E.Amiral Vehbi ALPMAN

18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU

19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

20.E.Amiral Serdar DÜLGER

21.E.Amiral Abdullah METE

22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ

23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR

24.E.Amiral Ersin GÜLER

25.E.Amiral Nadir KINAY

26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT

27.E Amiral İlker GÜVEN

28.E.Amiral Baha EREN

29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU

31.E.Amiral Hakan ERCAN

32.E.Amiral Mesut ÖZEL

33.E.Amiral Taner EZGÜ

34.E.Amiral İbrahim AKIN

35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI

36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

37.E.Amiral Taner BALKIŞ

38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ

39.E.Amiral Hakan ERAYDIN

40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR

 

41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR

42.E.Amiral Yalçın ERTUNA

43.E.Amiral Türker ERTÜRK

44.E.Amiral Aydın CANEL

45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ

46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU

48.E.Amiral Ahmet AKSOY

49.E.Amiral Can ERENOĞLU

50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU

51.E.Amiral Abdullah AKGÜL

52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK

53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL

53.E.Amiral İlker GÜVEN

54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ

55.E.Amiral Caner BENER

56.E.Amiral Nejat BERKSUN

57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ

58.E.Amiral Tayfun TANSAN

59.E.Amiral İskender YILDIRIM

60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL

61.E.Amiral Uğur YİĞİT

62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY

63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ

64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU

65.E.Amiral Murat BİLGEL

66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ

67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

68.E.Amiral Tufan MİMİR

69.E.Amiral Turgut TUFAN

70.E.Amiral Turhan ÖZER

71.E.Amiral Alper TEZEREN

72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR

73.E.Amiral Ruhsar SÜMER

74.E.Amiral Cemal ÜREN

75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

76.E.Amiral Deniz CORA

77.E.Amiral Gürkan İNAN

78.E.Amiral Atilla TONGUÇ

79.E.Amiral Mustafa KARASABUN

80.E.Amiral Erol YÜKSEL

 

81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN

82.E.Amiral Bülent OLCAY

83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN

84.E.Amiral Turgay ERDAĞ

85.E.Amiral İsmail TAYLAN

86.E.Amiral Aydın GÜRÜL

87.E.Amiral Raif NALDEMİR

88.E.Amiral Numan ALANSAL

89.E.Amiral Tanzar DİNÇER

90.E.Amiral Erol ADAYENER

91.E.Amiral Haluk Sayın

92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU

93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN

94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL

95.E.Amiral Doğan DENİZMEN

96.E.Amiral Taner AKKAYA

97.E.Amiral Necati KURT

98.E.Amiral Tayfun URAZ

99.E.Amiral Engin HEPER

100.E. Amiral Hayati Bilgiç

101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN

102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN

103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı ise 103 amiralin montrö bildirisi başlığı ile re’sen soruşturma başlattığı öğrenildi. Skandal yaratan bildiriye sert tepkiler gelmeye devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında açıklamada bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında ise son olarak re’sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Aralarında isimlerini çok duyduğumuz birçok amiralin olması ise dikkat çekti.  Vatandaşlar olan bitenin ne olduğunu merak ederken siyasetçiler ise bu süreçte tepkisiz kalamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise açıklamasında şu sözlere yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı intenet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Son Güncelleme: 04.04.2021 21:17
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Anahtar Kelimeler:
104 AmiralIsimBildiri
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