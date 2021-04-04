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103 emekli amiralin tepki toplayan bildirisi!

Emekli amiraller tarafından hazırlanan ve Hükümet kanalının büyük tepki gösterdiği bildiri gündeme bomba gibi düştü. Peki bu bildiride ne yazıyor? Emekli amirallerin isimleri neler? İşte detaylar..

04 Nisan 2021 Pazar 12:21
103 emekli amiralin tepki toplayan bildirisi!
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından sunulan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözler sonrası başlayan tartışmaların ardından 103 emekli amiralin imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Gündeme bomba gibi düşen bu bildiri sonrası Hükümet kanalından sert tepkiler yükselirken, tepkilerde 28 Şubat'ta post moden bir darbe heveslisi olan odaklarının 103 amiral tarafından kaleme alındığı ve bunu bildiri olarak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin kullanılıp seçmiş iktidara karşı bir hadsizlik olarak değerlendirildi. Peki, bu bildiri de ne yazıyor? 103 emekli amiralin isimler neler?

Emekli olarak görevlerinden ayrılmış 103 amiral, Montrö Sözleşmesi tartışmaları sonrasında yayınladığı bildiride Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışma konusuna dahil olabilecek türlü söylemlerden ve eylemlerden kaçınılması yönünde ifadeler kullanılırken Hükümet'ten gelen sert tepkilere karşılık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili bir soruşturma başlattı.

İşte tepki toplayan o bildiri:

 

BİLDİRİDE İMZASI OLAN 103 EMEKLİ AMİRAL LİSTESİ:



Son Güncelleme: 04.04.2021 12:21
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Anahtar Kelimeler:
103 Emekli AmiralBildiri Metni103 Emekli Amiral IsimleriMontrö Boğazlar Sözleşmesi
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