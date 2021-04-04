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103 emekli amiralin Montrö bildirisi - İmzası olan 103 amiral kim? 103 emekli amiral isimleri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahane edilerek seçmiş iktidara balans ayarı vermeye kalkışan 103 amiral tepki çekmeye devam etmektedir. Darbe heveslisi bir vesayet olduklarının temsilcileri skandal Montrö bildirisi yayımlayarak hadlerini aşmışlardır. Peki 103 emekli amiral kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Nisan 2021 Pazar 15:06
103 emekli amiralin Montrö bildirisi - İmzası olan 103 amiral kim? 103 emekli amiral isimleri
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahane edilerek seçmiş iktidara balans ayarı vermeye kalkışan 103 amiral tepki çekmeye devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop: “Ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler.” Diyerek amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstermiştir. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter hesabından siyasete balans ayarı verme hadsizliğinde bulunan emekli amireller için şu açıklamayı yaptı: “Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan.”

Montrö bildirisini yayınlayan 103 emekli amiral isimleri

1. Emekli Amiral Ergun MENGİ

2. Emekli Amiral Alaettin SEVİM

3. Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4. Emekli Amiral Işık BİREN

5. Emekli Amiral Ahmet ŞENOL

6. Emekli Amiral Hasan HOŞGİT

7. Emekli Amiral Vedat ERSİN

8. Emekli Amiral Metin AÇIMUZ

9. Emekli Amiral Atilla KEZEK

10. Emekli Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11. Emekli Amiral Önder ÇELEBİ

12. Emekli Amiral Metin POYRAZLAR

13. Emekli Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14. Emekli Amiral Engin BAYKAL

15. Emekli Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ

16. Emekli Amiral Atilla KIYAT

17. Emekli Amiral Vehbi ALPMAN

18. Emekli Amiral Celal PARLAKOĞLU

19. Emekli Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL

20. Emekli Amiral Serdar DÜLGER

21. Emekli Amiral Abdullah METE

22. Emekli Amiral Ertan DEMİRTAŞ

23. Emekli Amiral Orhun ÖZDEMİR 

24. Emekli Amiral Ersin GÜLER

25. Emekli Amiral Nadir KINAY

26. Emekli Amiral Hüseyin HOŞGİT

27. Emekli Amiral İlker GÜVEN

28. Emekli Amiral Baha EREN

29. Emekli Amiral Abdullah GAVREMOĞLU

30. Emekli Amiral Şükrü BOZOĞLU

31. Emekli Amiral Hakan ERCAN

32. Emekli Amiral Mesut ÖZEL

33. Emekli Amiral Taner EZGÜ

34. Emekli Amiral İbrahim AKIN

35. Emekli Amiral Ömer AKDAĞLI

36. Emekli Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU

37. Emekli Amiral Taner BALKIŞ

38. Emekli Amiral İzzet ARTUNÇ

39. Emekli Amiral Hakan ERAYDIN

40. Emekli Amiral Mehmet Ali ÇINAR

41. Emekli Amiral Deniz DAĞLILAR

42. Emekli Amiral Yalçın ERTUNA

43. Emekli Amiral Türker ERTÜRK

44. Emekli Amiral Aydın CANEL

45. Emekli Amiral Sami ÖRGÜÇ

46. Emekli Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU

47. Emekli Amiral Nazım ÇUBUKÇU

48. Emekli Amiral Ahmet AKSOY

49. Emekli Amiral Can ERENOĞLU

50. Emekli Amiral Doğan HACİPOĞLU

51. Emekli Amiral Abdullah AKGÜL

52. Emekli Amiral Aziz ÖZTÜRK

53. Emekli Amiral A.Serdar AKINSEL

53. Emekli Amiral İlker GÜVEN

54. Emekli Amiral Mustafa İPTEŞ

55. Emekli Amiral Caner BENER

56. Emekli Amiral Nejat BERKSUN

57. Emekli Amiral Kadir SAĞDIÇ

58. Emekli Amiral Tayfun TANSAN

59. Emekli Amiral İskender YILDIRIM

60. Emekli Amiral Ali Yüksel ÖNEL

61. Emekli Amiral Uğur YİĞİT

62. Emekli Amiral Mustafa ÖZBEY

63. Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ

64. Emekli Amiral Bülent BOSTANOĞLU

65. Emekli Amiral Murat BİLGEL

66. Emekli Amiral Cengiz ALPÖZÜ

67. Emekli Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK

68. Emekli Amiral Tufan MİMİR 

69. Emekli Amiral Turgut TUFAN

70. Emekli Amiral Turhan ÖZER

71. Emekli Amiral Alper TEZEREN

72. Emekli Amiral Mustafa ÜLTANUR

73. Emekli Amiral Ruhsar SÜMER

74. Emekli Amiral Cemal ÜREN

75. Emekli Amiral Gündüz Alp DEMİRUS

76. Emekli Amiral Deniz CORA

77. Emekli Amiral Gürkan İNAN

78. Emekli Amiral Atilla TONGUÇ 

79. Emekli Amiral Mustafa KARASABUN

80. Emekli Amiral Erol YÜKSEL

81. Emekli Amiral Özbek GÜRGÜN

82. Emekli Amiral Bülent OLCAY

83. Emekli Amiral Nejat GÜLDİKEN 

84. Emekli Amiral Turgay ERDAĞ

85. Emekli Amiral İsmail TAYLAN

86. Emekli Amiral Aydın GÜRÜL 

87. Emekli Amiral Raif NALDEMİR

88. Emekli Amiral Numan ALANSAL

89. Emekli Amiral Tanzar DİNÇER

90. Emekli Amiral Erol ADAYENER

91. Emekli Amiral Haluk Sayın 

92. Emekli Amiral Ferhat FERHANOĞLU 

93. Emekli Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN 

94. Emekli Amiral Ali Sadi ÜNSAL 

95. Emekli Amiral Doğan DENİZMEN

96. Emekli Amiral Taner AKKAYA

97. Emekli Amiral Necati KURT 

98. Emekli Amiral Tayfun URAZ 

99. Emekli Amiral Engin HEPER

100. Emekli Amiral Hayati Bilgiç

101. Emekli Amiral Hasan Nihat DOĞAN

102. Emekli Amiral Ömer Bayram ÇETİN

103. Emekli Amiral Mithat Kemal ALGÜL 



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Montrö Boğazlar Sözleşmesi103 AmiralTepki
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