103 emekli amiralin Montrö bildirisi - İmzası olan 103 amiral kim? 103 emekli amiral isimleri

Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahane edilerek seçmiş iktidara balans ayarı vermeye kalkışan 103 amiral tepki çekmeye devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop: “Ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler.” Diyerek amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstermiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter hesabından siyasete balans ayarı verme hadsizliğinde bulunan emekli amireller için şu açıklamayı yaptı: “Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan.”
Montrö bildirisini yayınlayan 103 emekli amiral isimleri
1. Emekli Amiral Ergun MENGİ
2. Emekli Amiral Alaettin SEVİM
3. Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
4. Emekli Amiral Işık BİREN
5. Emekli Amiral Ahmet ŞENOL
6. Emekli Amiral Hasan HOŞGİT
7. Emekli Amiral Vedat ERSİN
8. Emekli Amiral Metin AÇIMUZ
9. Emekli Amiral Atilla KEZEK
10. Emekli Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
11. Emekli Amiral Önder ÇELEBİ
12. Emekli Amiral Metin POYRAZLAR
13. Emekli Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
14. Emekli Amiral Engin BAYKAL
15. Emekli Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
16. Emekli Amiral Atilla KIYAT
17. Emekli Amiral Vehbi ALPMAN
18. Emekli Amiral Celal PARLAKOĞLU
19. Emekli Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
20. Emekli Amiral Serdar DÜLGER
21. Emekli Amiral Abdullah METE
22. Emekli Amiral Ertan DEMİRTAŞ
23. Emekli Amiral Orhun ÖZDEMİR
24. Emekli Amiral Ersin GÜLER
25. Emekli Amiral Nadir KINAY
26. Emekli Amiral Hüseyin HOŞGİT
27. Emekli Amiral İlker GÜVEN
28. Emekli Amiral Baha EREN
29. Emekli Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
30. Emekli Amiral Şükrü BOZOĞLU
31. Emekli Amiral Hakan ERCAN
32. Emekli Amiral Mesut ÖZEL
33. Emekli Amiral Taner EZGÜ
34. Emekli Amiral İbrahim AKIN
35. Emekli Amiral Ömer AKDAĞLI
36. Emekli Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
37. Emekli Amiral Taner BALKIŞ
38. Emekli Amiral İzzet ARTUNÇ
39. Emekli Amiral Hakan ERAYDIN
40. Emekli Amiral Mehmet Ali ÇINAR
41. Emekli Amiral Deniz DAĞLILAR
42. Emekli Amiral Yalçın ERTUNA
43. Emekli Amiral Türker ERTÜRK
44. Emekli Amiral Aydın CANEL
45. Emekli Amiral Sami ÖRGÜÇ
46. Emekli Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
47. Emekli Amiral Nazım ÇUBUKÇU
48. Emekli Amiral Ahmet AKSOY
49. Emekli Amiral Can ERENOĞLU
50. Emekli Amiral Doğan HACİPOĞLU
52. Emekli Amiral Aziz ÖZTÜRK
53. Emekli Amiral A.Serdar AKINSEL
53. Emekli Amiral İlker GÜVEN
54. Emekli Amiral Mustafa İPTEŞ
55. Emekli Amiral Caner BENER
56. Emekli Amiral Nejat BERKSUN
57. Emekli Amiral Kadir SAĞDIÇ
58. Emekli Amiral Tayfun TANSAN
59. Emekli Amiral İskender YILDIRIM
60. Emekli Amiral Ali Yüksel ÖNEL
61. Emekli Amiral Uğur YİĞİT
62. Emekli Amiral Mustafa ÖZBEY
63. Emekli Amiral Cem GÜRDENİZ
64. Emekli Amiral Bülent BOSTANOĞLU
65. Emekli Amiral Murat BİLGEL
66. Emekli Amiral Cengiz ALPÖZÜ
67. Emekli Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
68. Emekli Amiral Tufan MİMİR
69. Emekli Amiral Turgut TUFAN
70. Emekli Amiral Turhan ÖZER
71. Emekli Amiral Alper TEZEREN
72. Emekli Amiral Mustafa ÜLTANUR
73. Emekli Amiral Ruhsar SÜMER
74. Emekli Amiral Cemal ÜREN
75. Emekli Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
76. Emekli Amiral Deniz CORA
77. Emekli Amiral Gürkan İNAN
78. Emekli Amiral Atilla TONGUÇ
79. Emekli Amiral Mustafa KARASABUN
80. Emekli Amiral Erol YÜKSEL
81. Emekli Amiral Özbek GÜRGÜN
82. Emekli Amiral Bülent OLCAY
83. Emekli Amiral Nejat GÜLDİKEN
84. Emekli Amiral Turgay ERDAĞ
85. Emekli Amiral İsmail TAYLAN
86. Emekli Amiral Aydın GÜRÜL
87. Emekli Amiral Raif NALDEMİR
88. Emekli Amiral Numan ALANSAL
89. Emekli Amiral Tanzar DİNÇER
90. Emekli Amiral Erol ADAYENER
91. Emekli Amiral Haluk Sayın
92. Emekli Amiral Ferhat FERHANOĞLU
93. Emekli Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
94. Emekli Amiral Ali Sadi ÜNSAL
95. Emekli Amiral Doğan DENİZMEN
96. Emekli Amiral Taner AKKAYA
97. Emekli Amiral Necati KURT
98. Emekli Amiral Tayfun URAZ
99. Emekli Amiral Engin HEPER
100. Emekli Amiral Hayati Bilgiç
101. Emekli Amiral Hasan Nihat DOĞAN
102. Emekli Amiral Ömer Bayram ÇETİN
103. Emekli Amiral Mithat Kemal ALGÜL