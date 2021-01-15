2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamış olduğu '2021 Yılı Yatırım Programı' kararı yayımlandı.

Yayımlanan yatırım programına göre, programda 2021 yılı belirtilen 3 bin 91 projeye 138 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2021 yılı yatırım programına göre en yüksek yatırım payını alan sektör yüzde 30,7 ile haberleşme olurken, eğitim sektörüne yapılacak yatırım oranında yüzde 14,3 olduğu görüldü. Daha sonra enerji yarıtımları yüzde 12,2, madencilik için ayrılan pay yüzde 10,4, sağlık yatırımları için ayrılan payın ise yüzde 7,5 olduğu görüldü.