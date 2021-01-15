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2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmi Gazete'nin 1.mükerrer sayısında 2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı.

15 Ocak 2021 Cuma 23:13
2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
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15 Ocak 2021 Tarihli ve 31365 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamış olduğu '2021 Yılı Yatırım Programı' kararı yayımlandı.

Yayımlanan yatırım programına göre, programda 2021 yılı belirtilen 3 bin 91 projeye 138 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2021 yılı yatırım programına göre en yüksek yatırım payını alan sektör yüzde 30,7 ile haberleşme olurken, eğitim sektörüne yapılacak yatırım oranında yüzde 14,3 olduğu görüldü. Daha sonra enerji yarıtımları yüzde 12,2, madencilik için ayrılan pay yüzde 10,4, sağlık yatırımları için ayrılan payın ise yüzde 7,5 olduğu görüldü.

2021 YILI YATIRIM PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete2021 Yılı Yatırım Yılı
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