Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Simit Fiyatlarına Bir Zam Daha! Mayıs 2022 İstanbul, İzmir, Ankara Simit Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Ocak 2022 ile birlikte Türkiye'de birçok ürün gruplarına ciddi zamlar geldi. Bu zamlardan nasiplenen vatandaşlara ise ikinci yılda 7.kez zam yapılan simit haberi şoku.. Simit fiyatları son iki yılda yedinci kez zamlanmasının ardından ne kadar oldu merak ediliyor. Vatandaşların severek tükettiği kahvaltı ürünleri arasında yer alan simit fiyatları İstanbul, İzmir ve Ankara'da kaç TL'den satılıyor? İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Dünyada buğday fiyatlarının artması ve enflasyon sebebi ile yükselen hammadde fiyatları gıda ürünlerinin de artmasına neden oluyor. Vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine gelen zamlar ile birlikte zorlanmasının ardından Türkiye'de Temmuz ayında asgari ücrete 2.kez zam gelecek. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise vatandaşlar ayçiçek yağı, çay, şeker, pirinç, salça ve tuvalet kağıdı gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerini almakta zorlanıyor. Her geçen gün gelen zamlar ile birlikte vatandaşlar zor günler geçirirken bir zam haberi de simit ürünlerine geldi.

İSTANBUL'DA SİMİT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Simit fiyatlarına gelen yeni zamlar ile birlikte vatandaşlar İstanbul'da bir simitin adet fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Türkiye'de en pahalı simit nerede satılıyor araştırması yapılırken yeni zamlar ile birlikte listede büyük değişiklikler yaşanması beklenmekte.

İstanbul'da simit fiyatları ise bugün yapılan haber ile birlikte belli oldu. İstanbul'da 100 gram simidin fiyatı yüzde 40 arttırılarak 2.50 TL'den 3.50 TL'ye çıktı.

İZMİR'DE SİMİT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İzmir'de simite gelen yeni zam ile birlikte simit fiyatları merak ediliyordu. Simit ve boyoz fiyatları ise şu şekillde güncellendi:

İzmir'de simit ve boyoz, 50 kuruş zamla birlikte 3 liraya yükseldi. 2,5 TL olan simit yüzde 20 zamla birlikte 3 TL olarak satılıyor.

ANKARA'DA SİMİT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Simite gelen zamlar sonrasında Ankara'da simit fiyatları da güncellendi. Buna göre 2,5 TL olan simit fiyatları gelen zamlar ile birlikte 3 TL'den satılacak.

BURSA'DA SİMİT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bursa'da simit fiyatları en son yapılan zam ile birlikte 3 TL ve tereyağlı simit ise 3,5 TL olmuştu.