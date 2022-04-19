Yeni dönemde de vatandaşların yararına geliştirmiş olduğu hizmetlere hız kesmeden devam eden Türkiye İş Kurumu, sigortalı işini kaybetmiş olan kişilere 10 ay boyunca 3 bin 970 TL ödeneceğini duyurdu. İşte İŞKUR’un yeni dönem ödemelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Bir süredir sigortalı olarak çalıştığı iş yeri ile ilişiği kesilmiş olan ve zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde iş bulmakta ve dolayısı ile de geçinmekte zorlanan vatandaşlara, Türkiye İş Kurumu’ndan yüzleri güldüren haber geldi. Kurum, ilgili şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına tek başvuruları karşılığında maaş bağlanacağını bildirdi.

Türkiye İş Kurumu’nun işsiz vatandaşlar için geliştirmiş olduğu işsizlik maaşı hizmeti, nerede ise ger gün arama motorlarında en sık sorgulanan konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bir sebep ile işini kaybetmiş olan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve gündelik hayatlarını sürdürebilmek için söz konusu maaş ödemesinin ne kadar olduğunu ve nasıl yararlanabileceklerini merak ediyorlar.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Nedir?

Geliştirdiği toplum yararına hizmetler ile dikkat çeken kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yayınladığı personel alımı ilanları ile vatandaşların çeşitli alanlarda istihdam edilmesini sağlarken, bir taraftan da işsiz kalan vatandaşlara nakdi destekte bulunmaktadır. Bu kapsamda geliştirilmiş olan hizmet modellerinden biri de işsizlik maaşıdır.

İşsizlik maaşı, son bir ay içerisinde işinden çıkarılmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsamaktadır. Sigortalı işinden kendi isteği ile ayrılmamış olan ve kurumun belirlediği diğer şartları sağlayan tüm vatandaşlar, ilk 30 gün içerisinde işsizlik maaşı hizmetine başvuru yapabilmektedirler.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları

İŞKUR’un işsizlik maaşı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartlar, kurum tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

İşten kendi isteği ile çıkmamış olmak ve işten çıkarılma sebebi yüz kızartıcı bir suç olmamak

Son 120 günde sigortalı olmak

Son 3 yıl içerisinde en az 600 günlük sigortaya sahip olmak

İşten çıkarıldıktan sonra ki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR şubesine şahsen başvuru yapmak

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İŞKUR işsizlik maaşları şu şekildedir: