Ramazan bayramı öncesi geleceği düşünülen zamlar ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sigaraya ne kadar zam geleceğini merak ederken gelişmeleri Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı açıkladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Ramazan bayramı öncesi geleceği düşünülen zamlar ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sigaraya ne kadar zam geleceğini merak ederken gelişmeleri Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı açıkladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yaptığı açıklamasında sigara gruplarına en az 4 TL en çok 6 TL zam geleceğini duyurdu.

Özgür Aybaş sürekli olarak bu tarz gelişmeleri Twitter hesabından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. "Zamlara hazır mıyız?" adlı tweet sonrasında gündem bir anda değişirken sigara zamları ile ilgili ciddi bilgiler gelmeye başladı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sigara fiyatlarına ciddi bir zam yapılacak. İşte o zamların 4-6TL arasında olması konuşulurken vatandaşlar ne yapacak merak ediliyor.

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SİGARALARA EN SON 2TL ZAM GELMİŞTİ!

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile bütün sigara gruplarına 4 ila 6TL arasında ciddi zamlar geliyor. Sigara dağıtıcı ve satıcılarına haberler gelirken gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında en ucuz sigaranın 27TL olması ve en pahalı sigaranın 34TL olması bekleniyor.

14-15 Mart tarihinde 2TL'lik zam yapılmıştı. Ocak ayında da gelen çifte zam sonrasında şimdilerde sigaraya tekrar 4 ila 6TL arasında zam geleceği bildirildi.

ZAM GELMESİ BEKLENMİYORDU!

Türkiye Tekel Bayileri Platform başkanı tarafından yapılan açıklamalar neticesinde sigaralara tekrar zam geliyor. Öncesinde sigaralara gelen 2TL'lik zam sonrasında tekrar yapılması gündemde dahi değilken şimdilerde ise Ramazan ayı öncesinde zamların gelmesi bekleniyor.

ZAM HABERLERİ KESİNLİK KAZANMIŞ DEĞİL

Şu an resmi kanallar aracılığı ile kesin bir zam haberi gözükmez iken Ramazan Bayramı öncesinde geleceği iddia edilen sigara zamları 1 Nisan 2022'de yapılacağa benziyor.