Artan enflasyon oranları ile birlikte zam gelen ürünler arasında yer alan tütün ürünlerine yeni zam yolda.. Sigara Zammı İçin Tarih Verildi, Geri Sayım Başladı! Haziran 2022 İtibariyle En Ucuz Sigara 30 TL Olacak! Haziran 2022 Yeni Sigara Fiyatları

Artan enflasyon oranları ile birlikte zam gelen ürünler arasında yer alan tütün ürünlerine yeni zam yolda.. Nisan ayının ilk haftası itibari ile gelmesi beklenen sigara zammı piyasalardan gelen eleştiriler sonrasında ise geri çekilmişti. Ramazan bayramı ile birlikte sigara ve alkola gelmesi muhtemel zamların geri çekilmesinin ardından maliyetlerin yükselmesi ile birlikte şirketler Haziran ayı için tarih verdi. Şirketlerden gelen tahminler ile birlikte Haziran ayında sigaralara yeni zam gelmesi bekleniyor.

Nisan ayında 4 TL zam gelmesi beklenen sigaralara geri çekilen zamlar sonrasında ise Haziran ayı için tarih verildi. Vatandaşların merakla beklediği zamlar arasında yer alan sigara zammı için piyasaya Haziran ayı işaret edildi. En ucuz sigaranın Nisan 17 itibari ile 23,50 TL olmasının ardından Haziran ayında bu rakamın 30 TL olması bekleniyor.

YENİ YILDAN İTİBAREN 6 TL ZAM GELDİ

Türkiye'de 2022 yılı itibari ile yeni yılın ilk çeyreğinde sigaralara 6 TL zam geldi. Gelen zamlar vatandaşın cebini yakmaya devam ederken Nisan ayında yeni zam haberi ile vatandaşlar yıkılmıştı. Geri çekilen zam haberi ardından her geçen gün gündeme farklı iddialar düşerken ilk bilgilere Gürses Gazetesi erişti.

Kulis iddialarına göre Haziran 2022 ayında sigaralara büyük zam bekleniyor. Buna göre ise sigaraların yeni fiyatları merak ediliyor.

HAZİRAN 2022 YENİ SİGARA FİYATLARI

23,50 TL olan sigara gelecek zam ile birlikte 29,50 TL olacak.

24 TL olan sigara yeni zam ile birlikte 30 TL olacak.

25 TL olan sigara yeni zam sonrası 31 TL olacak.

26 TL sigara 32 TL olacak.

27 TL olan sigara 33 TL olacak.

27,50 TL olan sigara 33,50 TL olacak.

Yeni gelecek zam ile birlikte Haziran ayı ile birlikte en ucuz sigara 29,50 TL'lik fiyatıyla satışta olacak. Bu sigaranın ise Camel grubu olduğu bilinmekte. En pahalı sigara ise 33,50 TL'lik fiyatı ile Parliament olmaya devam edecek.

Grupların sigara fiyatlarında değişiklikler olması muhtemel iken en ucuz sigaranın 29,50 TL ve en pahalı sigaranın 33,50 TL olarak satışta yer alması bekleniyor.

Piyasaya verilen bilgiler doğrultusunda edinilen bilgilere göre 6 TL'lik zam Haziran ayının ilk haftası uygulanacak.