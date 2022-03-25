Son birkaç ayda zamlanan ürünler arasında yer alan sigaralara 3TL zam birden geliyor. Türkiye Tekel Bayileri platform başkanı tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda Ramazan öncesinde tüm paketlere zam geliyor. İşte detaylar..

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Son birkaç ayda zamlanan ürünler arasında yer alan sigaralara 3TL zam birden geliyor. Türkiye Tekel Bayileri platform başkanı tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda Ramazan öncesinde tüm paketlere zam geliyor. İşte detaylar..

Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L[ampersand]M gibi tüm sigara gruplarına Pazartesi günü itibari ile 3 TL zam gelmesi bekleniyor. Vatandaşların merakla beklediği sigara fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor? Sigara zam haberi sonrasında ise marketlerde sigara satışlarına kısıtlama geldi. Peki yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

JTİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Mart itibari ile sigaralara zam gelmesi bekleniyor. Buna göre ise JTİ sigara gruplarında artışlar yaşanacak.

Winston Slender: 27 TL

Winston Xsence: 27 TL

Marlboro Roll 50: 28,00 TL olması bekleniyor.

Marlboro Edge: 28,00 TL

Tekel 2000: 26,5 TL

Tekel 2001: 26,5 TL

BAT SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent: 27,00 TL

Kent D Range: 27,00 TL

Marlboro Touch: 29,00 TL

Marlboro: 30,00 TL

Parliament: 30,50 TL

LM: 26,50 TL

Muratti: 28,00 TL

Muratti BLU: 27,00 TL

Lark: 27,00 TL

Chesterfield: 26,50 TL

Kent Blue: 27,00

Kent Slims: 30 TL

Zam haberleri sonrasında vatandaşlar marketlerden sigara almaya başladı. Ramazan öncesinde gelecek bu zam ile birlikte son 4 ayda sigaralara 15TL üstünde zam gelmiş olacak. Bu gelişmeler sonrasında ise vatandaşlar zamların geri çekilmesini talep ediyor.

Türkiye'de sigara kullanımının üst seviyede olması vatandaşları sigara zam haberleri sonrasında endişelendiriyor. Yeni gelecek zamlar ile birlikte en ucuz sigaranın 26,5TL ve en pahalı sigaranın ise 30-31TL arasında olması bekleniyor.