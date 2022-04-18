Türkiye’nin güney sahillerinin bol güneşli ve eğlenceli şehri Antalya’nın tatil için en çok tercih edilen ilçelerinden biri Side’dir.

İLANDIR - Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Side, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Side seyahatiniz sırasında konaklayabileceğiniz oldukça güzel ve konforlu oteller de Side’yi cazip bir tatil rotası haline getiren özelliklerden. Side’ye gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken ve görmeden asla dönmemeniz gereken yerleri sizler için derledik.

1) Side Antik Kenti

Side’nin simgesel yapılarından bir olan Side Antik Kenti, M.Ö 7. Yy’da Hititler tarafından kurulduğu tahmin ediliyor. Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar döneminde bu bölge yine kullanılmaya devam etmiş ve antik kentte her bir döneme ait eserler bulunmuştur. Özellikle Hristiyanlığa geçmeden Apollon, Hermes, Ares, Aphrodit gibi tanrı ve tanrıçalara tapınakların yapıldığı şehirde Hristiyanlıkla ve Arap akınlarıyla tapınaklar zarar görse de Side Antik Kenti’nde görebileceğiniz muhteşem yapılar mevcut. Antik kentte en gözde yapılar antik tiyatro, ticaret agorası, devlet agorası, agora hamamı, sütunlu caddeler, Apollon Tapınağı ve hamamlardır. Side’ye geldiğinizde antik kenti keşfetmeden kesinlikle dönmemelisiniz.

2) Side Müzesi

Side Antik Kenti’nin girişinde bulunan bu müze, antik kente ait olan Agora Hamamı binasında hizmet veriyor. Side arkeolojik kazılarında çıkarılan eserlerin sergilendiği müzenin en önemli eseri ise Üç Güzeller Heykelleri’dir. Bu heykeller Hera, Aphrodite, Athena’ya aittir.

3) Titreyen Göl

Manavgat Sorgun’da bulunan Titreyen Göl, Side’ye 6 km uzaklıkta. Sakinliği ve doğasıyla dikkat çeken bölge Side’de görülmesi gereken yerlerden. Manavgat Nehri’nin bir kolu olan gölde 200’den fazla göl manzaralı konaklama tesisi bulunuyor. Aynı zamanda göl kuş gözlemcilerinin de vazgeçilmez rotalarından. Birbirinden güzel ve farklı kuş türlerinin yaşadığı göl ve çevresini mutlaka keşfetmenizi tavsiye ederiz.

4) Cennet Kanyonu

Side’nin 13 km uzağında bulunan Cennet Kanyonu, Manavgat Kalemler mevkiinde bulunuyor. Şelaleler ve doğal havuzların bulunduğu 3 km’lik alanı kaplayan Cennet Kanyonu yeni yeni keşfedilen rotalardan. Özellikle hafta içi sakin olan Cennet Kanyonu’nu gezmenizi tavsiye ederiz. Side otelleri konaklama tercihiniz olduysa otellerin gezilecek yerlere yakın olmasına dikkat ederek gezerken kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

5) Aslanlı Mağarası

Manavgat’ın Yayla Mevkii’nde bulunan Aslanlı Mağara son yıllarda oldukça popüler olan doğal güzelliklerden. Yıl boyunca 18 derece olan mağara sıcaklığı içerideki sarkıt ve dikitlerin aynı atmosferi korumasını sağlıyor. Sarkıtlar ve dikitler arasında aslana benzeyen doğal yapılar olduğu için mağara Aslanlı ismi ile anılıyor. Side’ye yakın doğal güzellikler arasında bulunan Aslanlı Mağarasını ziyaret edebilirsiniz