Show Tv ekranlarında bu sezon başlayan Oğlum dizisi güzel bir başlangıç yaparken kanal dizi için kararını verdi. Show Tv Oğlum Dizisi İçin Final Kararı Alındı! Oğlum Dizisi Final Mi Yapıyor?

Show Tv ekranlarında bu sezon başlayan Oğlum dizisi güzel bir başlangıç yaparken kanal dizi için kararını verdi. Dizinin hikayesi ile izleyicileri kendine çekerken kanaldan gelen haber sonrasında ise izleyiciler bu haber ile güne başladı. Dizi farklı hikayesi ile birlikte tanıtımlarında izleyicilerin dikkatini toplarken gelen karar sonrasında ise final kararı alındığı açıklandı. Show Tv'den gelen bilgiler doğrultusunda ise reyting sonuçlarında istediğini elde edemeyen yapım güzel başlangıcının ardından erken biten hikayeler arasında yerini aldı.

Türkiye'de önemli oyuncuları bir araya getiren dizinin teaser görüntüleri ile dikkatleri üzerine çektiği görülmüştü. Canan Ergüder, Songül Öden ve Nihal Yalçın, Timur Acar, Feyyaz Duman, Serhat Teoman gibi birçok önemli oyuncunun dizide yer aldığı yapımda reyting sonuçlarının beklenildiği gibi gelmesinin ardından kanal kararı verdi.

İzleyiciler tarafından böyle bir kadronun bir daha çok zor gelir açıklamaları sonrasında kanal tarafından gelen bilgiler doğrultusunda dizinin final bölümünün ne zaman olacağı belli olmadı. Gelen kulis iddialarına göre ise dizinin Mayıs ayına kadar yeni bölümlerine devam etmesi sonrasında ise final bölümü ile ekranlardan ayrılması bekleniyor.

Show Tv tarafından gelen bilgiler doğrultusunda dizinin 2.sezonu kesinlikle çekilmeyecek iken birkaç bölüm sonr aise final bölümünün yayınlanması bekleniyor.

Alınan reytingler ile dizi maliyetlerinin bile çıkamıyor olması Show Tv'nin bu güçlü hikaye ve kadrolu yapımın devam edemeyeceği anlamına geldi.

OĞLUM DİZİ KONUSU

Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar.

OĞLUM DİZİ OYUNCULARI

Songül Öden Zeynep.

Nihal Yalçın Melike.

Canan Ergüder Demet.

Feyyaz Duman Tuğrul.

Timur Acar İlyas.

Serhat Teoman Sedat.

Kubilay Aka Bulut.

Cansu Melis Karakuş Işıl.

OĞLUM DİZİ REYTİNGLERİ

Oğlum dizisi reyting sıralamasında Total de 9 oldu. Ancak dizi 4.23 izlenme oranı ile umut vermişti. Oğlum dizisi AB reyting sıralamasında ise 4.47 ile 6. sırada yer aldı. İlk bölüm sonuçlarının ardından daha da kötü bir izlenim gösteren Oğlum dizisi reyting oranları ile dizi maliyetlerini karşılayamadı.