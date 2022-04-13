Yapılan düzenleme sonrasında SGK'nın karşıladığı ilaç sayısında artışa gidildi. Peki SGK hangi ilaçları karşılıyor?

Türkiye'de vatandaşların pek çoğu ilaçlar konusunda sıkıntı yaşamaktaydı. Ciddi hastalıklarda alınması gereken ilaçların fiyatlar açısından vatandaşları zorlaması, devlet tarafından karşılanan ilaçlar ile en aza indirilmesi amaçlandı. Bu ilaçların neler olduğu son derece önemli görüldü. Çoğu hastalıkta ilk merak edilen konuların başında ilaçları devletin karşılayıp karşılamadığı oldu. Peki SGK hangi ilaçları ücretsiz karşılıyordu?

SGK Tarafından Karşılanan Aşı ve İlaçlar

Grip Aşısı: 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ve gebelere, kronik rahatsızlığı olan kişilere reçete ve sağlık raporu bulunması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından karşılamaktadır.

Zatüre Aşısı: 65 yaş üstü kişilere 5 yılda bir defa rapora gerek duyulmaksızın karşılanır. Bunun haricinde kronik rahatsızlığı olan kişilere raporları karşılığında yine 5 yılda bir defa SGK tarafından aşıları karşılamaktadır.

Hepatit A Aşısı: Kronik karaciğer hastalığı olan kişilere, 1 yaş üzeri çocuklara ve hastalık belirtisi olan yetişkinlerde yılda en fazla 2 kez SGK tarafından karşılamaktadır.

Hepatit B Aşısı: SGK tarafından bedelsiz uygulamaktadır.

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Kronik Hepatit C: İlk ilaç kullanımında destekleyen SGK, yapılan düzenlemeler sonucunda kullanımın gerekli görüldüğü durumlarda ikinci ilaçların da SGK tarafından karşılanacağı duyurulmuştur.

Sigarayı Bıraktırma İlaçları: SGK tarafından ihtiyaç duyulan kişilere bedelsiz bir şekilde karşılamaktadır.

Menenjit ve Rota Virüs: SGK tarafından karşılanmamaktadır.

Antidepresan İlaçları: Reçete karşılığında hastalar ücretsiz bir şekilde ilaçlarını temin edenilmektedir. Fakat ilaçlar bittikten sonra yeniden takviye isteyen hastalardan SGK'nın karşılması için yeniden reçeteye ihtiyaç duyulmaktadır.

SGK'nın Ücretsiz Karşıladığı İlaçlar

Gelen düzenleme sonrasında SGK'nın karşıladığı ilaçların toplam sayısı 9.037'ye ulaşmıştı. Düzenleme sonrasında gelen düzenlemede SGK'nın karşıladığı ilaçlar şunlardı: