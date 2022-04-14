Uzun yıllar çalışan ve şartları yerine getirerek emeklilik hakkı elde edenlerin yanı sıra, çeşitli nedenlerden dolayı emeklilik hakkı elde edemeyenler için bazı formüller bulunuyor. Bu alternatifler ile emeklilik hakkı elde edemeyenlere aylık maaş bağlanacak.

Türkiye’de vatandaşlar uzun yıllar yoğun bir çalışma hayatını geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminin keyfini çıkarmak istiyor. Zira yoğun geçen bu çalışma dönemleri sonrası çalışma hayatını bırakıp aylık maaş ile dinlenmek, milyonlarca çalışanın hayallerini süslüyor. Ancak emeklilik hakkını elde etmek isteyen çalışan vatandaşların bazı şartları da karşılaması gerekiyor. Emekli olabilmek için belli bir prim günü ödemesi yapmış olmak, belli bir hizmet süresini doldurmuş olmak, yaş şartını karşılıyor olmak gibi kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu kriterleri sağlayanlar emeklilik hakkı elde ederken, bazı nedenlerden dolayı prim gün sayısını dolduramayanlara farklı alternatifler sunuluyor. Bu alternatiflerin en başında ise isteğe bağlı emeklilik kredisi yer alıyor.

İsteğe Bağlı Emeklilik Kredisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile bir kredi işbirliği protokolü imzaladı. Söz konusu protokole göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; Bağ-Kur (4/B) bünyesinde yaşlılık aylığı verilecek sigortalı kişilerin birikmiş sigorta prim borçlarının, Bağ-Kur kapsamındaki hizmetlerine ait sigorta prim borçlarının, SSK (4/A) ve/veya Bağ-Kur kapsamında hizmetleri bulunan ve doğum ve askerlik borçlanması şartı ile yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalı kişilerin borçlanma tutarları için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkban’tan uygun faiz oranlı ve esnek ödeme koşullu kredi sağlanabilecek.

Kimler İsteğe Bağlı Emeklilik Kredisi Alabilir?

İsteğe bağlı emeklilik kredileri, emeklilik hakkı için gerekli kriterlerden hizmet süresi ve yaş şartını sağlayan ancak prim günü sayısı kriterini sağlayamayan vatandaşlara veriliyor. Söz konusu kişilerin vefat etmesi halinde hak sahipleri de bu krediden yararlanabiliyor ve emeklilik koşullarını tamamlayabiliyor. Bağ-Kur sigortalılarının daha önceden durdurulmuş olan hizmet sürelerinin ihyası durumunda ise ortaya çıkan alacaklar ile birlikte isteğe bağlı ve topluluk sigorta primleri de yapılandırma dahilinde yer alıyor.