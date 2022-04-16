SGK Primleri vatandaşlara iade ediliyor! Vatandaşların fazla prim tutarları geri iade ediliyor. Peki; SGK prim iadesi başvuru nasıl yapılır? SGK prim iadesi sorgulama nasıl yapılır? SGK prim iadesi sorgulama nereden yapılır?Vatandaşların sıklıkla araştırdığı bu soruların cevapları haberimizde...

SGK, vatandaşların fazla primlerini iade ediyor. Alyık prim ödemelerinde en üst rakam olan tavan tutarını aşan vatandaşların SGK primleri iade ediliyor.

SGK'lı vatandaşların çalıştıkları süre zarfında sosyal güvenlik primleri SGK'ya ödenmelidir. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar belirlenmiş olan tavan tutarları aşarak fazladan prim yatırabilirler. Bu noktada da SGK prim iadesi işlemi başlar. Vatandaşların yatırdıkları fazladan tutar hesaplanarak geri iade edilir. Peki; SGK Prim Tutarları Nedir?

SGK Prim Tutarları Nedir?

En az iki işverenin altında çalışan vatandaşlar 4/1-a statüsünde sayılmaktadır ve çalıştıkları her bir işyeri için ayrı olarak prim alırlar. Bu primler bir havuzda bekletilir ve kişi emekli olduğunda kendisine aylık emekli maaşı olarak geri ödenmeye başlanır. Ancak prim tutarları emeklilikte önemli bir konuma sahiptir. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın aylık prim miktarı ile 20.000 TL maaşla çalışan bir vatandaşın aylık prim tutarı arasındaki fark emekli aylıklarına da yansır.

2022 yılı için aylık prim tutarlarında alt sınır 5 bin 4 TL olarak belirlendi. Asgari ücretli kişiler için aylık 5 bin 4 TL prim ödemesi gerçekleşir. Ancak; vatandaş emekli olduğunda 5 bin 4 TL emekli maaşı almaz. Nisan 2022 tarihinde aylık 5 bin 4 TL aylık prim ile emekli olmuş bir vatandaş aylık 2 bin 500 TL emekli maaşı alır.

2022 yılı aylık prim tutarlarında üst sınır ise 37 bin 530 TL olarak belirlendi. Vatandaşın aylık prime esas kazanç tutarı ise asgari ücretin brüt tutarı ila 7.5 katı arasında bir rakamdır. Kariyeri boyunca birden fazla yerde çalışmış kişilerin prim tutarlarının üst sınır olan 37 bin 530 TL'yi geçmesi durumunda kişiler SGK prim iadesi alırlar.

2022 SGK Prim İadesi Başvuruları Nasıl Yapılır? SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?

Nisan 2022 tarihli güncel, prim üst rakamını aşan kişiler SGK prim iadesi talp edebilirler. Tavan tutarı aşan vatandaşlar nereye başvuru yapacaklarını araştırıyor. Peki; başvurular nereye yapılır?

SGK prim iadesi talep etmek isteyen vatandaşlar işyerlerinin bağlı olduğu SGK il müdürlüklerinden ya da merkez müdürlüklerinden başvurularını yapabilirler.