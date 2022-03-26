SGK birikmiş paramı almak istiyorum diyenler, öncelikle gerekli olan şartları yerine getirmelidir. Bu şartları taşıyan herkes birikmiş parasını almak için başvuruda bulunabilir.SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim? SSK Toplu Ödeme Sorgulaması gibi tüm detay6lar haberimizde.

SSK Birikmiş Paramı Almak İstiyorum, Nasıl Alabilirim?

SSK birimmiş paranızı alabilmek için gerekli şartları taşımanız ve sizden istenilen belgelerle birlikte SGK İl müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.

SSK birikmiş paramı almak istiyorum diyenler, öncelikle gerekli olan şartları yerine getirmelidir. Bu şartları taşıyan herkes birikmiş parasını almak için başvuruda bulunabilir. Kişi eğer parasını almak için başvuru yaptığı dönemde çalışıyorsa parasını alması mümkün değildir.

Kişinin emekli olması için biriktirilen para, yalnızca SSK kapsamında verilmektedir. Emekli sandığı veya bağ-kur kapsamında ödeme yapılması da mümkün değildir. Aynı zamanda devlet memurları da paralarını toplu olarak alabilme hakkı elde edebilmektedir. Bu kişiler dışında paralarını toplu almak isteyenler bu haktan yararlanamazlar.

SSK birikmiş paranızı almak için öncesinde hesaplama yapabilirsiniz. Hesaplama yapılırken kişinin yaşlılık durumu, malullük durumu veya ölümü gibi hesaplamalar yapılmaktadır. Bu değerlerin %20’si üzerinden hesaplama yapılır. Çalıştığınız süreçte primleriniz ne kadar yüksekse alacağınız paranın miktarı da o kadar yüksek olacaktır. Bununla birlikte birikmiş paranızı almanız durumunda emeklilik hakkınızdan da vazgeçmişsiniz demektir. Paranızı aldıktan sonra tekrar emekli olmak istiyorsanız, prim günlerinizi ödemeniz gerekmektedir.

SSK Birikmiş Prim Parası Almak İçin Başvuru

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Gerekli şartları taşıyan ve SSK birikmiş prim parası almak için başvuru yapmak isteyen kişiler, bulundukları ilin Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurunuzu yaparken öncelikle başvuru dilekçenizi eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Bu dilekçeyle birlikte sizden istenilen diğer belgeleri de eksiksiz olarak tamamlamalısınız. Dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi de sizden istenilen belgeler arasındadır. Toplu ödemede ne kadar alacağınız da size burada net olarak bildirilecektir.

SSK Toplu Ödeme Sorgulaması

SSK toplu ödeme almak için başvuru yaptıktan sonra başvuru sonucunuzu takip etmeniz gerekmektedir. Gerekli olan kontrolleri e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifrenizi almaya gidin. Şifre ve TC kimlik numarası ile birlikte sisteme giriş yapın. Ana sayfada karşınıza çıkan arama motoruna, SSK toplu prim ödeme yazın karşınıza giriş yapmanız gereken sayfa gelecektir. Karşınıza çıkan sekmeye tıkladıktan sonra SSK toplu ödeme sorgulaması yapmış olacaksınız.