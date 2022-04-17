Yaz meyveleri arasında yer alan erikler sezonu henüz tam gelmeden Nisan ayı ilk haftası ile birlikte 600 TL'den piyasada satışa sunulmuştu. Sezonu Gelmeden 600 TL'den Satışa Sunulan Erik'in Kilo Fiyatı Düştü! Erik'in Kilosu Ne Kadar?

Yaz meyveleri arasında yer alan erikler sezonu henüz tam gelmeden Nisan ayı ilk haftası ile birlikte 600 TL'den piyasada satışa sunulmuştu. Vatandaşların her sene takip ettiği erken çıkan erik kilo fiyatları bu sene 600 TL'den açılmış ve eleştirilere sebep olmuştu. Mevsiminin gelmesine az bir süre kala erik kilo fiyatı epey bir düştü. Neredeyse %90'a varan indirim ile erik kilosu marketlerde 3 hanenin altına indi. Erik'in kilosu ne kadar oldu?

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz ay hasadının yapılması ile birlikte market raflarına kilosu 600 TL'den gelen erik aradan 2 hafta geçmesi ile birlikte neredeyse %90'a varan indirim ile tekrar raflara geldi. Vatandaşların pek ilgi göstermediği erik fiyatları 3 haneli rakamların altına düştü.

ERİK KİLOSU NE KADAR OLDU?

600 TL'den piyasada satışa sunulan eriğin kilosu hafta başı itibari ile 90 TL'e düştü. 90 TL ile market raflarında bu hafta içi vatandaşların göreceği erik fiyatlarının Nisan ayının son haftasına doğru daha da düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarım alım güçleri doğrultusunda Mayıs ayının ilk haftası makul seviyelere çekilmesi beklenen erik fiyatlarının şimdilik bir hafta daha bu şekilde gitmesi bekleniyor.

1,5 dönümlük sera üzerinde yetiştirilen ve hasat sonrasında meraklılarına kilosu 600 TL'den satışa sunulan erikler tüm marketlere küçük ambalajlı paketler halinde gönderilmişti. 70 gramlık paketler halinde market raflarında yerini bulan erikler başka illerde de yapılan hasatlar ile birlikte piyasada ki erik miktarı artarak fiyatların düşüşüne sebep oldu.

BİRKAÇ HAFTAYA KİLOSU 15 TL'YE KADAR DÜŞECEK

Erik üreticilerinin verdiği röportajlara göre ise eriğin kilo fiyatının Nisan ayının son haftasına doğru 15 - 20 TL seviyelerine düşmesi bekleniyor. Kış şartlarının zorlu geçmesi ile birlikte erikleri 20 gün öncesinde hasat ettiklerini açıklayan üreticiler kilo fiyatının diğer üreticilerin de hasata başlaması ile birlikte düşmesi bekleniyor.