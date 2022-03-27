Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı yine gündemin orta yerine oturdu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı yine gündemin orta yerine oturdu. Şeyma Subaşı yeni bir ilişkiye yelken mi açtı? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim? İşte detaylar...

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen isim Şeyma Subaşı yine gündemin orta yerine bomba gibi düştü. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı görenlerin ağzını açık bırakacak görüntülerle gündeme geldi. Sosyal medyada Şeyma Subaşı'nın gizemli sevgilisiyle ortaya çıkan o fotoğrafları herkesin merakına sebep oldu. İşte detaylar...

Şeyma Subaşı Meedo'yu Çabuk Unuttu!

Sosyal medyada sık sık gündem olan isim Şeyma Subaşı özel hayatıyla yeniden gündem oldu. Evlilik kararı aldığı ve evlilik teklifine evet dediği Mısırlı iş adamı sevgilisi Meedo ile yollarını ayıran ve geçtiğimiz günlerde bu ayrılığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı yeni biriyle görüntülendi. Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı son olarak Acun Ilıcalı'yla evlenmiş ve sonrasında evliliklerini yürütemedikleri için boşanma kararı almışlardı. Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yla olan ayrılığı sonrası Mısırlı iş adamı Meedo ile yenei bir ilişkiye yelken açmış ve evlilik kararı almıştı.

Uzun süredir Mısırlı sevgilisi Meedo ile ilişkisi olan ve ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı sevenlerini de oldukça şaşırtan bu ayrılık kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Meedo ile olan ayrılığı sonrası Şeyma Subaşı biriyle görüldü. Sosyal medyadan ortaya atılan iddialara göre Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde arkadaşının düğününe katıldı. Düğün günü Nazlı Sabancı'yla da sık sık fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'nın Hakan isimli biriyle gece boyu sarıldığı ve dans ettiği konuşuluyor.