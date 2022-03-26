Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı İnstagram'ını mı kapattı? Takipçileriyle sürekli iç içe olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı son zamanlarda geçirdiği zorlu dönemlere tepkiyi sosyal medya hesabını kapatarak verdi.

Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı İnstagram'ını mı kapattı? Takipçileriyle sürekli iç içe olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı son zamanlarda geçirdiği zorlu dönemlere tepkiyi sosyal medya hesabını kapatarak verdi. Şeyma Subaşı İntagram'ını mı kapattı? İşte detaylar...

Sosyal medyayı oldukça etkili bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı'nın takipçileri sosyal medyada gündem oldu. İnstagram hesabına ulaşılamayan Şeyma Subaşı kendisini takipçilerinin oldukça merak etmesini sağladı. Şeyma Subaşı İnstagram hesabını kapattı mı? Şeyma Subaşı'nın takipçileri bu soruyu oldukça merak ederken Şeyma Subaşı'nın İnstagram hesabını bir süreliğine kapatıp aniden geri açması sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı Depresyonda mı?

İnstagram adresini bir süreliğine de olsa kapatan Şeyma Subaşı son olarak uzun zamandır sevgilisi olan Meedo ile ayrılık kararı almıştı. Evlilik sürecinde olmasına rağmen ayrılık kararı alan ve ilişkileri boyunca ikinci kere ayrılık yaşayan Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararı sevenlerini ve hayranlarını da oldukça üzmüştü.

Son zamanlarda daha dingin bir hayat yaşamaya çalışan Şeyma Subaşı Meedo ile olan ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Şeyma Subaşı'nın İnstagram adresini anlık olarak açıp kapatması pek çok dedikodunun da yayılmasına neden oldu. İnstagram adresini anlık şekilde açıp kapatan Şeyma Subaşı'nın depresyona girdiği konuşulurken henüz kendisinden bu durumla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyanın sık konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından Meedo Alossuali ile yeni bir ilişkiye başlamış fakat ikilinin ilişkileri dolandırıcılık iddiaları ile bitmişi. Ayrılık nedenlerinin dolandırıcılık olmadığını söyleyen Şeyma Subaşı ve Meedo açıklama yapmış ve ikili kısa bir ayrılığın ardından yeniden barışma kararı almıştı. Şeyma Subaşı'nın İnstagram hesabını anlık kapatıp açması hakkında henüz bir açıklama yapmamış olması depresyon dedikodularını da beraberinde getirdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?