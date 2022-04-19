Gündemde popüler olan yeni dizilerden birisi olan Severance kısa süre içerisinde milyonlarca izleyiciye ulaştı. Severance Dizi Konusu! Severance Dizisi Nereden İzlenir?

Gündemde popüler olan yeni dizilerden birisi olan Severance kısa süre içerisinde milyonlarca izleyiciye ulaştı. Kullanıcılar Severance dizisi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başlarken dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede yayınlandığı oldukça merak edilen konular arasında kendine yer edindi. İzleyicilerin merakla beklediği diziler arasında yer alan ve yayınlanmasının ardından kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Severance dizisine dair tüm gelişmeler, detaylar ve oyuncu kadrosuna ilişkin ekipler gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Severance, Dan Erickson tarafından yaratılan ve Ben Stiller ve Aoife McArdle tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu psikolojik gerilim akışı televizyon dizisidir.

SEVERANCE DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Severance dizisini Apple Tv + üzerinden izleyebilirsiniz. Apple Tv + ile ilgili Türkiye abonelik ücretlerine ve nasıl izlenebileceğine dair detayları buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Severance dizisi 18 Şubat 2022 tarihinde ABD'de yayın yapan dizi ve film izleme platformlarından birisi olan Apple Tv + dijital platformu üzerinden izlenebiliyor. İlk sezonu 9 bölümden oluşan dizi dram, gizem ve bilim-kurgu türünde yer alıyor. Yapım Dan Erickson tarafından yaratıldı.

Severance dizisini izleyiciler Apple Tv üzerinden rahatlıkla izleyebilecek. Dizi 9 bölümden oluşurken ilk sezonu yayınlandı. Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya erişen diziye dair ise detayları izleyiciler oldukça merak etmeye başladı. İşte Severance dizisine dair oyuncu kadrosu ve konusu haberde yer alıyor.

SEVERANCE DİZİ KONUSU

Severance, iş ve özel yaşam anılarını ayıran yeni bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan bir şirket olan Lumen Industries'de yaşananlara odaklanıyor.

SEVERANCE DİZİ OYUNCULARI