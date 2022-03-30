Ramazanda sevdiklerinizle yiyebileceğiniz bisküvili etimek tarifini sizler için hazırladık. Misafirlerinizin bayılacağı tarif sayesinde güzel ve keyifli vakitler geçireceksiniz.

Ramazanda sevdiklerinizle yiyebileceğiniz bisküvili etimek tarifini sizler için hazırladık. Misafirlerinizin bayılacağı tarif sayesinde güzel ve keyifli vakitler geçireceksiniz. İşte tatlının özel ve ayrıntılı tarifi sizlerle..

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Yemek sonrasında güzel tatlılar yaparak sevdiklerinizi ve misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. Hazırladığımız bisküvili etimek tatlısı sayesinde hoş vakitler geçirerek tatlı ihtiyacınızı en güzel şekilde karşılayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz tatlılar tatlılar sağlığınız için çok önemlidir. Marketlerden ve pastanelerden alınan tatlıları beğenmiyor ve kendiniz yapmak istiyorsanız mükemmel tarifi sizler için hazırladık.

Bisküvili Etimek Tatlısı Tarifi

Gerekli Malzemeler:

1 paket etimek (tuzlu ya da tuzsuz)

Muhallebisi İçin:

6 yemek kaşığı toz şeker

6 yemek kaşığı un

50 gr. margarin veya tereyağı

1 litre süt

1 paket vanilya

Şerbeti İçin:

1 buçuk su bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu

2 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 paket burçak bisküvi

Bitter Çikolata Rendesi

Hazırlanışı:

Bisküvili etimek tatlısı yapımında en uygun borcam dikdörtgen şeklindeki borcam olacaktır. Şerbet için derin ve geniş bir tencereye 2 su bardağı şekeri ilave ederek ocağı yakalım. Üzerine su eklemeden önce şekeri karıştırarak karamel haline gelmesini sağlayalım. İyice karıştırıp erittiğimiz şekere 3 su bardağı suyu yavaş bir şekilde tenceremize ekleyelim. Sıcak şekere su ilave edince katılaşma olacaktır fakat kaynamaya devam ettikçe şeker eriyecektir. Şeker iyice eriyince ocağın altını kapatarak 2-3 dakika dinlendirdikten sonra etimeklerin üzerine dökelim.

Muhallebiyi hazırlamak için derin ve geniş bir tencereye süt, un, nişasta, ve şekeri ocağa koyarak altını yakalım. Temiz bir kaşık ile iyice karıştırarak kıvamı tam olana kadar pişirmeye devam edelim. Karışımı 5 dakika beklettikten sonra borcama dizdiğimiz etimeklerin üzerine dökelim. Servis ederken bisküvileri ve bitter çikolatayı üzerine ilave edebilirsiniz. Afiyet Olsun.