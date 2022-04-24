Şekerbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterileri için 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunar. İhtiyaçlarınızı 24 aya varan vade oranları ile taksitlendirebilirsiniz.

Şekerbank ihtiyaç kredilerine başvuru yapmak için Şekerbank’ın internet sitesi kullanılabilir. Online yapılan ve kabul edilen başvuruların tamamlanabilmesi için bankaya gidilerek banka tarafından istenen belgelerin teslim edilmesi gereklidir. Böylece, kredi onaylandıktan sonra hızlıca ihtiyaç kredileri kullanılmaya başlanabilir.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurusu kolay bir şekilde online olarak internet üzerinden ve Şekerbank şubeleri üzerinden tamamlanabilir. Şekerbank, güncel olarak bu iki kanal dışında farklı bir yerden resmi olarak ihtiyaç kredisi başvurusu almaz. Bu nedenle de Şekerbank ihtiyaç kredisi başvurularınızı internet üzerinden tamamlayarak kredi ön onay sonucu bekleyebilirsiniz. Bununla beraber, şubeleri ziyaret ederek de kredi alabilme durumunuzu öğrenebilir, kredi almaya hakkınız varsa da anında kredi onayınızı alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Banka eğer şube üzerinden ihtiyaç kredisi kullanma onayı verirse, gerekli gördüğü bazı belgelerin şubelere teslim edilmesinden sonra krediyi başvuru sahiplerinin hesaplarına aktarırlar.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Şekerbank ihtiyaç kredisi faizi, talep edilecek olan tüm ihtiyaç kredi tutarları için %2,5 olarak belirlenmiştir. Şekerbank’tan alınacak bazı ihtiyaç kredi tutarlarının geri ödemeleri, banka tarafından şöyle belirlenmiştir:

10.000 TL, 16,539 TL

25.000 TL, 41,348 TL

50.000 TL, 82,696 TL

100.000 TL, 142,213 TL

Şekerbank En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

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Şekerbank’ın en fazla ihtiyaç kredisi verdiği tutar, 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Banka, müşterilerine 1.000 TL- 100.000 TL arasında kredi imkanı sunar. Ancak 100.000 TL üzerinde kredi kullanım imkanı Şekerbank için mümkün değildir.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Şekerbank’ın ihtiyaç kredilerine sunduğu en yüksek vade oranı, 36 aydır. Ancak banka bu vade imkanını yalnızca 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi talebinde olan müşterileri için sunar. 75.000 TL ve 100.000 TL gibi, 50.001 TL üzerinde talep edilen ihtiyaç kredileri için sunulan vade imkanı 24 aydır. 24 ile 36 ay arasında da vade oranı imkanı mevcut değildir.