Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Şekerbank, zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde nakit sıkışıklığı artan emekli müşterilerine ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Şekerbank’ın yeni dönem emekli ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Şekerbank, yeni dönemde giderek artan enflasyon ve diğer faktörler çerçevesinde geçim derdine düşen emekli müşterilerine, emekli ihtiyaç kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını açıkladı. Banka, ilgili hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için hizmet detaylarını paylaştı.

Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Düzenlediği tarım kredisi hizmetleri ile dikkat çeken bankalardan biri olan Şekerbank, yeni dönemde geliştirmiş olduğu 2 bin TL üst limitli emekli promosyonu kampanyasından sonra yeni müşterileri için bir de ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladığını duyurdu.

Şekerbank’ın resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan emekli ihtiyaç kredisinden yararlanabilmek için bankanın emekli müşterisi olma zorunluluğu getirilirken, ilgili şartı sağlayan müşterilere 100 bin TL’ye kadar nakit desteğinin verileceği bildirildi. Banka, emekli ihtiyaç kredisi hizmetinin aylık faiz oranını yüzde 2,50, azami vade sayısını ise 36 ay olarak belirledi.

Şekerbank tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisinde öne çıkan hizmet özelliklerinden biri, aylık faiz oranının vade sayısına göre değişmemesi oldu.

Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Yeni dönemde gözlenen zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde eli dara düşen ve bu sorunu Şekerbank’ın emekli ihtiyaç kredisi hizmeti aracılığı ile çözüme kavuşturmak isteyen yeni müşteriler için örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Söz konusu tabloda şu veriler kullanıldı:

Kredi tutarı: 10 bin TL

Aylık faiz oranı: Yüzde 2,50

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 458 TL

Kredi tahsis ücreti: 50 TL (bir kerelik)

Şekerbank Emekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Şekerbank tarafından geliştirilmiş olan 100 bin TL limitli ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, öncelikle maaş hesaplarının taşınması için talimat vermeleri gerekmektedir. Söz konusu hesap taşıma talimatı bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı kanalı ya da banka şubeleri aracılığı ile verilebilmektedir.

Maaş hesabını Şekerbank’a taşıyan emekli müşteriler, hesap taşıma talimatı verdikleri kanallar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulanabilmektedirler.