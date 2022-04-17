Bireysel ya da kurumsal fark etmeksizin tüm ihtiyaç kredisi başvurularında en uygun seçenekleri sunan Şekerbank, ihtiyaç kredisinde de esnek davranıyor. İhtiyaç kredisi için belirlediği yeni kampanyaları ile %2,50’den başlayan faiz oranlarıyla kredi veriyor.

Sürdürülebilir bankacılık yöntemleri ile 1953 yılından beri hizmet vermeye devam eden Şekerbank, en uygun kredi ve faiz seçenekleri ile dikkat çekiyor. Yerli bankalar arasında bulunan Şekerbank sadece ihtiyaç kredisi ile bireyleri değil, tüm üreticileri destekleyen kurumsal kredilerinde de uygun seçenekler sunuyor.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank’ın 60 seneyi aşkın tecrübesi ve güvenilirliği ile sunduğu kredi çeşitleri konforlu bir alan sunuyor. Güvenli geri ödeme seçenekleri ile tüketiciyi destekleyen Şekerbank, ön başvurular için internet sitesinden işlem yapılmasına izin veriyor. Şekerbank ihtiyaç kredisi için ön başvuru yapıldıktan sonra banka yetkilileri, başvuru sahipleri ile iletişime geçerek başvurunun tamamlanmasını sağlıyor.

Gözden kaçırmayın Odeabank ile Otomobil Hayalleri Yatırıma Dönüşüyor!

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Şekerbank’ın ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz oranları vade miktarına göre değişiyor. İhtiyaç kredisi için seçilen vade kategorilerine göre belirlenen faiz oranları şu şekildedir:

3 ila 12 aylık vade: %2,50 faiz oranı

13 ila 18 ay vade: %2,50 faiz oranı

19 ila 24 ay vade: %2,50 faiz oranı

25 ila 36 ay vade: %2,57 faiz oranı

Şekerbank En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Şekerbank ihtiyaç kredisi için belirlenen alt limit 5 bin Türk lirasıyken, üst limit 30 bin Türk lirasıdır. Şekerbank’ın sunduğu kredi seçenekleri uygun geri ödeme seçenekleri ile veriliyor. Şekerbank kredisinde tutara ve vadeye göre geri ödeme miktarları belirleniyor.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Şekerbank ihtiyaç kredisi için belirlenen vade uzunlukları değişiklik gösterir. En düşük 3 ay verilen vade uzunluğu esnek ödeme planına sahiptir. En uzun vade oranı ise 36 ay olarak belirlenmiştir. 3 ila 36 ay arasında, seçilen vadeye göre faiz ödemesi yapılır.