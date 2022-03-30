Zamlar gelmeye devam ederken bir diğer zam haberi de şekerden geldi. Şekere ne kadar zam geldi? A101 Şeker fiyatları ne kadar? Şok şeker fiyatları ne kadar? BİM şeker fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Zamlar gelmeye devam ederken bir diğer zam haberi de şekerden geldi. Şekere ne kadar zam geldi? A101 Şeker fiyatları ne kadar? Şok şeker fiyatları ne kadar? BİM şeker fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Dolar kurunun artışı ve enflasyon nedeniyle sık sık gelen zam sonrası vatandaşlar gözlerini şeker zamlarına çevirdi. Şekere gelen zam geçtiğimiz günlerde olurken yeni bir zam haberi alan vatandaş market raflarındaki şeker fiyatlarını oldukça merak etti. Peki şeker fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte market şeker fiyatları...

Şeker Ne Kadar Oldu?

Doğal gaz, elektrik, sigara, alkol ve mutfal alışverişi derken geçtiğimiz aylarda vatandaş gelen birçok zama tepki göstermiş ve gelen zamlar herkesin isyan etmesine neden olmuştu. Dolar kuru ve enflasyon nedeniyle gelen zamlar sonrası gözler yeni zam açıklamalarına çevrildi? Şeker ne kadar oldu?

Ramazan öncesi gelen zamlar sadece doğalgaz ve elektriğe olmadı. Ramazan'da oldukça sık tüketilen hurmaya yapılan zam da oldukça tepki çekti. Hurma sonrası tüm kırmızı et kategorilerinde de zam olunca bayram arifesi öncesi gerçekleşen kırmızı et zammı vatandaşı zora sokmuştu. Şimdi gözler yeniden zam haberlerine çevrildi. Şeker ne kadar oldu? Şeker market fiyatları karşılaştırılması...

Şeker fiyatlarına yapılan yeni zamla birlikte market fiyatlarında artış gözlemlendi. Şeker fiyatlarına uygulanan zam sonrası pek çok kişi güncel şeker fiyatlarını merak etti. Market zincirlerinde değişiklik gösteren şeker fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaş için BİM 5 kg. şeker fiyatları 40-47 TL. arasında değişiklik gösterirken Şok şeker fiyatları 40-45 TL. arasında ve A101 5. KG. şeker fiyatları da yine 40-47 TL. arasında olabileceği belirtildi. Şeker fiyatlarına uygulanan zam ile birlikte artık eski fiyatlardan alış yapılamayacak. Şeker zammı üstüne içinde şekerin kullanıldığı şeylere de zam gelmesi bekleniyor.