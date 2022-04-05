2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu şehirlerin milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de duyurdu. Buna göre hangi il kaç millet vekili çıkaracak? İşte detaylar..

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşırken, Yüksek Seçim Kurulu şehirlerin milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de duyurdu. Buna göre hangi il kaç millet vekili çıkaracak? İşte detaylar..

YSK’nın belirlediği illere göre milletvekili sayısı, Resmi Gazete ile duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri her geçen gün daha da yaklaşırken hazırlıklar yavaş bir şekilde sürmeye devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de seçim bölge sayısı belli olmuş durumda. Buna bakılarak İstanbul ve Ankara 3 seçim bölgesine ayrılmış durumda. İzmit ve Bursa ise 2 seçim bölgesine ayrılarak seçim gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmalara göre hangi ilin kaç milletvekili çıkarabileceğini Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre öğrenmiş olmaktayız. Buna göre İstanbul 98 milletvekili çıkarırken Ankara ise 36 milletvekili çıkaracağı belirlendi. Yayımlanan bilgilere göre bu şehirlerde seçim üç bölgeden oluşacak. İzmir’de yapılacak seçimde 28 milletvekili çıkarılarak vatandaşların oylamasına sunulacak. Bursa’dan ise 20 milletvekili çıkarılacağı Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiler arasında. İzmir ve Bursa iki seçim bölgesine ayrılarak seçimin daha kolay bir şekilde yapılması planlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, TÜİK verilerine bakarak şehirlerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi. Yapılan düzenlemeyle birlikte en yüksek nüfusa sahip şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken seçim bölgeleri İstanbul ve Ankara’da 3 bölgeye ayırıldı. Bursa ve İzmir ise iki seçim bölgesine ayrılacak ve kalan illerde ise seçim bölgeleri tek yerden yapılacak. Açıklanan listeye göre en fazla milletvekili çıkaracak 5 şehir şu şekilde; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17 milletvekili.

YSK’nın yapmış olduğu düzenlemeyle birlikte 3 ilde milletvekili sayısı yükselirken 3 ilde ise düşürülmüş oldu. Denizli’den çıkarılacak milletvekili sayısı 8’den 7 ye düşürülürken, Eskişehir milletvekili sayısı ise 7’den 6 milletvekiline indirildi. Muş’ta yapılacak seçimde ise 4 milletvekili seçilecekken 3 vekile indirilmesi sağlandı.

Diğer taraftan milletvekili artan şehirler ise şu şekilde; Antalya 16 vekilden 17’ye yükseltilirken, Bayburt vekil sayısı da 2’ye yükseltildi. Son olarak ise Tekirdağ şehrinde milletvekili sayısı 7’den 8’e çıkarıldı. Türkiye'de ki tüm şehirlerin listesi ise şu şekilde yayımlandı;