Ramazan ayı için birkaç gün kalırken Türkiye'nin zincir marketleri arasında yer alan Seç marketler de ramazan erzak kolileri açıklandı. Buna göre ise seç marketlerde ramazan koli içerikleri ve fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Ramazan ayı için birkaç gün kalırken Türkiye'nin zincir marketleri arasında yer alan Seç marketler de ramazan erzak kolileri açıklandı. Buna göre ise seç marketlerde ramazan koli içerikleri ve fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte büyük zincir marketleri ramazan erzak koli paketlerini açıklarken Türkiye'de 1800 alanda yer alan ramazan erzak kolileri merak ediliyor. Vatandaşlar en dolu ve en hesaplı ramazan erzak kolisi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki ramazan erzak kolilerine nasıl ulaşılır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizde..

Seç Marketler Ramazan Erzak Paketi ve İçeriği

Bizim Toptan marketlerinin iş ortağı olarak piyasada yer alan Seç marketler Ramazan paket içeriklerini tamamladı. Buna göre ise vatandaşlara en uygun ve en kaliteli ürünleri sağlayacak.

Özel indirimlerin yanı sıra SEÇ Market'te ekonomik Ramazan Paketi de 169,90 TL'den satışa sunuldu.

Ayrıca, ekonomik paketin dışında vatandaşlar kendi belirlediği limitte Ramazan yardım çekleri oluşturabilecek.

Seç marketlerde Ramazan erzak kolisi 18 parça üründen yer alıyor. İşte o ürünler..

Besler Ayçiçek Yağı 1Lt

Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek

Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye

Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur

Besler Osmancık Pirinç

Besler Toz Şeker

Türk Şeker Fiyonk Makarna

Türk Şeker Kelebek Makarna

Türk Şeker Spagetti

Obaçay Karadeniz çayı 500 gr

Knorr Ezogelin Çorbası

Knorr Mercimek Çorbası

Piyale Tavuk Çorbası

Billur Tuz

Alpella Krem Çikolata

Torku Helva

Besler Domates Salçası

Lio Siyah Zeytin

Seç marketler Ramazan ayına 18 parça ürün ile paketlerini hazırladı. Bu paketler 169,99TL gibi bir fiyattan satışa sunulacak.